La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó el informe “Desaparición de personas en México”, en el que revela cuáles son los estados con más personas desaparecidas en el país.

El documento también expone que, hasta junio de 2025, se contabilizaban más de 128 mil personas desaparecidas y más de 70 mil cuerpos bajo custodia del Estado sin identificar.

Además, el informe señala posibles factores relacionados con las desapariciones y desapariciones forzadas en México, entre ellos:

Presencia y operación del crimen organizado.

Participación o colusión de autoridades estatales y corporaciones policiales.

Cuáles son los estados con más desaparecidos en México, según la CIDH

De acuerdo con el informe de la CIDH, los estados con mayor número de personas desaparecidas en México son:

Jalisco: 15 mil 330 personas.

Estado de México: 14 mil 48 personas.

Tamaulipas: 13 mil 431 personas.

Mientras que otras entidades también registran cifras importantes de desapariciones, aunque en menor proporción, destacan:

Chihuahua: 4 mil 52 personas.

Baja California: 4 mil 98 personas.

Sonora: 5 mil 130 personas.

Ciudad de México: 6 mil 116 personas.

Sinaloa: 6 mil 448 personas.

Michoacán: 6 mil 861 personas.

Nuevo León: 7 mil 6 personas.

Veracruz: 7 mil 102 personas.

Hombres son los más afectados por desapariciones en México, advierte la CIDH

Respecto al perfil de las víctimas, el informe de la CIDH indica que la mayoría de las personas desaparecidas en México son hombres, quienes representan el 76.83% del total de casos, frente al 23% correspondiente a mujeres.

El documento también detalla que el rango de edad con mayor concentración de desapariciones de hombres se ubica entre los 25 y 29 años.

Pero, la CIDH hace una precisión relevante sobre menores de edad: en el grupo de entre 12 y 16 años, el número de mujeres desaparecidas supera al de hombres.

Las edades con mayor incidencia de desapariciones de hombres en México son:

De 25 a 29 años: 14 mil 441 desapariciones.

De 30 a 34 años: 13 mil 592 casos.

De 20 a 24 años: 13 mil 168 desapariciones.

CIDH advierte causas detrás de desapariciones de hombres en México

El informe también expone distintos factores que podrían explicar por qué los hombres son quienes más desaparecen en ciertos rangos de edad. Entre ellos destacan: