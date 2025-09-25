El general en retiro Eduardo León Trauwitz asegura que Rocío Nahle, cuando fue secretaria de Energía ignoró pruebas de huachicol fiscal.

En entrevista para Proceso Eduardo León Trauwitz aseguró que en el año 2018 había entregado documentos a Rocío Nahle que daba cuenta de huachicol fiscal con datos como gráficas. ubicaciones y nombres.

Pero el general en retiro asegura que pese a que entregó esta información a Rocío Nahle el robo de combustible subió.

Huachicol fiscal: Trauwitz afirma que Rocío Nahle no actuó pese a evidencias

Actualmente Rocío Nahle es la gobernadora de Veracruz, pero Eduardo León Trauwitz asegura que cuando ella fue secretaría de Energía en el sexenio del ex presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ignoró las pruebas que le entregó de huachicol fiscal.

De acuerdo con el general en retiro, quién se encuentra en Canadá enfrentando un proceso judicial, en una reunión a la que le llamaron fue que entregó una carpeta con al menos 300 hojas con pruebas del robo de combustible.

“Yo no la busqué. Me ofrecieron una reunión para entregarle una carpeta de al menos 300 hojas con gráficas, ubicaciones y nombres. Era información estratégica sobre robo en refinerías, en ductos, todo” Eduardo León Trauwitz, general en retiro

Señaló, además que estos datos del robo de combustible provenían de sistemas de monitoreo operados por el Ejército y Fuerza Aérea.

Y el objetivo de entregar esta carpeta que daba cuenta del robo de combustible era crear una estructura de seguridad integral, pero asegura que la propuesta fue desechada.

Por otra parte Rocío Nahle había señalado la información de huachicol fiscal que le dio Eduardo León Trauwitz, general en retiro era irrelevante.

Sin embargo el general en retiro insistió en la entrevista a Proceso que él entregó esta información para el combate al huachicol fiscal, y pidió que no se mal interprete que estaba acusando a la hoy gobernadora de Veracruz de este delito.

“Tal vez se malinterpretó. Yo no dije que ella lo haya utilizado para robar; dije que le entregué información con la que pudieron haber solucionado muchas cosas, pero no lo hicieron. Al contrario, mencioné que el robo se maximizó. Ahí fue cuando se tergiversó lo que dije. Eso sí lo quiero aclarar” Eduardo León Trauwitz, general en retiro

Según el general en retiro Eduardo León Trauwitz desde el año 2013 ya había detectado el robo de combustible en Petróleos Mexicanos (Pemex).