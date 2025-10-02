Durante su participación en sesión del Senado del 1 de octubre, Miguel Ángel Yunes Márquez reprochó el término de “huachicol fiscal” y acusó que la oposición lo usa contra un “problema histórico”.

Dicho comentario tuvo lugar en la comparecencia del secretario de Hacienda y Crédito Público, quien también abordó el tema de huachicol fiscal aunque coincidió con Miguel Ángel Yunes Márquez.

Al respecto, el titular de Hacienda, Edgar Amador destacó que hay 102 denuncias presentadas ante la Fiscalía General de la República, por el esfuerzo conjunto de la Agencia Nacional de Aduanas.

Miguel Ángel Yunes Márquez reprocha uso del término huachicol fiscal para un ‘problema histórico’

Durante su participación, Miguel Ángel Yunes Márquez afirmó que la oposición ha utilizado mal el término “huachicol fiscal” para manipular y desinformar, ya que no se trata de robo de combustible.

Acorde con lo señalado por el senador, lo dado a conocer como huachicoleo fiscal se trata de contrabando de hidrocarburos, sin embargo, la oposición está confundiendo a la ciudadanía.

Ya que el problema de contrabando de combustible, a consideración de Miguel Ángel Yunes Márquez, se trataría de un problema heredado desde hace décadas, como señaló la actual gobernadora de Veracruz.

Por lo que Miguel Ángel Yunes Márquez aprovechó para señalar que la oposición está manipulando a la ciudadanía, aunque el problema va más allá del término, ya que ha afectado a las finanzas en México.