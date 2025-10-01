La presidenta Claudia Sheinbaum desmintió que Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, haya enviado una indirecta a Adán Augusto López Hernández durante la comparecencia en la Cámara de Senadores del 30 de septiembre de 2025.

“No tiene nada que ver con eso. Nada. La secretaria aquí y siempre lo ha dicho, incluso cuando era secretaria de Seguridad, nosotros no establecemos ninguna relación de contubernio con nadie, pero cuando hay pruebas… se procede” Claudia Sheinbaum. Presidenta de México

“No tiene nada que ver con eso”, respondió Claudia Sheinbaum tras los señalamientos de que el mensaje de Rosa Icela Rodríguez tenía dedicatoria a Adán Augusto López Hernández ante quienes lo vinculan con Hernán Bermúdez Requena, líder de La Barredora, brazo armado del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

¿Qué dijo Rosa Icela Rodríguez en el Senado?

Rosa Icela Rodríguez , secretaria de Gobernación, compareció el 30 de septiembre de 2025 con motivo del Primer Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

En su mensaje dijo que “en el Gobierno de México no tenemos compromisos mafiosos, ni pactos con criminales y si alguien cruza la línea del cumplimiento de la ley asumirá las consecuencias, trátese de quiene se trate”.

Su comparecencia ante el Pleno de la Cámara de Senadores la mañana del martes 30 de septiembre inauguró la agenda de funcionarios del gabinete que se presentarán en distintas fechas ante el Congreso de la Unión.

Sheinbaum califica como “construcciones esquizofrénicas” narrativas de supuestas indirectas a Adán Augusto López

Claudia Sheibaum calificó de “construcciones esquizofrénicas” o “elucubraciones con objetivo político” que se haya interpretado que el mensaje de cero impunidad tuviera dedicatoria hacia Adán Augusto López Hernández.

“Tiene razón la secretaria de Gobernación… cero impunidad… tiene que presentarse la denuncia y al Fiscalía tiene que ver si hay suficientes pruebas… sí vale la pena porque es una construcción, no se cómo llamarle, esquizofrénica…” Claudia Sheinbaum. Presidenta de México

La presidenta dijo que ante cualquier señalamiento se requieren pruebas y que Adán Augusto López Hernández tuvo en su gestión como gobernador de Tabasco una diminución de delitos: “hay que hacer las revisiones por que se hacen elucubraciones con objetivo político”.