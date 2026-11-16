Se ha confirmado que el actor británico, Robert Pattinson, será el nuevo James Bond y sucederá a Daniel Craig en la famosa saga del agente 007.

La confirmación de Robert Pattinson como el nuevo James Bond de Denis Villeneuve llega tras algunas semanas de especulaciones y donde el nombre del actor de 40 años, fue el último para sumarse a la lista de candidatos.

James Bond será Robert Pattinson; el séptimo agente 007 y sucesor de Daniel Craig

Robert Pattinson se convertirá en el nuevo James Bond, el séptimo actor en interpretar al agente 007, detrás de Daniel Craig.

Por lo que Robert Pattinson protagonizará la película 26 de James Bond que será dirigida por el canadiense Denis Villeneuve, mientras que el guion estará a cargo de Steven Knight.

Asimismo, la saga de James Bond tendrá un cambio histórico en la producción que quedará bajo el control creativo de Amazon MGM Studios, además de los conocidos productores Amy Pascal y David Heyman.

Por ahora Bond 26, nombre provisional de la próxima nueva película protagonizada por Robert Pattinson no tiene fecha de estreno oficial.

Sin embargo, distintos reportes manejan que la nueva pelicula de James Bond con Robert Pattinson llegará a cines en 2028.