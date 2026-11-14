Si piensas acudir al concierto de Kanye West en el Estadio Banorte, te compartimos fecha de preventa y precios de boletos.

El rapero Kanye West, conocido como Ye, regresa a CDMX en 2027 con una presentación que forma parte de su gira The Greatest Show on Earth” / “Ye Live in Mexico”.

Fecha de preventa para Kanye West en el Estadio Banorte

La preventa para Kanye West en el Estadio Banorte será el lunes 16 de noviembre 2026 a las 12:00 p.m.

Por el momento, se desconoce la boletera y el banco que llevará la venta de entradas para ver a Ye en vivo.

Kanye West en el Estadio Banorte: fecha de preventa y precio de boletos (Especial)

Los usuarios que hicieron su registro previo en la página oficial Ye-Mexico City deberán revisar su correo electrónico, ya que ahí recibirán instrucciones.

Así como el enlace de acceso para comprar las entradas del evento.

Precios de boletos para Kanye West en el Estadio Banorte

Los precios de boletos para Kanye West en el Estadio Banorte también son una incógnita.

Rumores indican que los tarifas por una entrada irían desde los 1,000 pesos hasta los 12 mil, eso sin contar primeras filas o zonas VIP.

Todo dependerá de la sección que se elija del Estadio Banorte de la Ciudad de México para disfrutar del show en vivo de Ye.