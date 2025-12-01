Ronald Johnson, embajador de Estado Unidos en México, felicitó a Omar García Harfuch y al Gabinete de Seguridad que encabeza, por el abatimiento de Pedro Inzunza Coronel, alias ‘El Pichón’.

El embajador en nuestro país confirmó que ‘El Pichón’, parte del Cártel de Sinaloa, era buscado por Estados Unidos por la comisión de diversos crímenes.

Ronald Johnson dijo que el abatimiento de Pedro N y la detención de dos personas se suman a importantes detenciones en Estados Unidos y España en contra de integrantes del Cártel de Sinaloa.

Ronald Johnson destaca colaboración entre Estados Unidos y México

Para Ronald Johnson, el abatimiento de ‘El Pichón’ y otras detenciones, son muestra de que México y Estados Unidos pueden trabajar juntos y obtener logros.

El embajador también destacó que se aseguraron:

Drogas

Vehículos

Narcolaboratorios

Armas

Precursores químicos

Omar García Harfuch anunció abatimiento de ‘El Pichón’

Este domingo 30 de noviembre, Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que Pedro Inzunza Coronel, alias ‘El Pichón’, fue abatido por la Marina mexicana.

A ‘El Pichón’ se le señalaba por parte de las autoridades de Estados Unidos por importación y distribución de fentanilo y cocaína.

“Al agredir al personal naval perdió la vida Pedro “N” Pichón quien contaba con orden de extradición solicitada por la Corte Federal de Distrito para el Distrito Sur de California por los delitos de asociación delictuosa para importación y distribución de Fentanilo y cocaína” Omar García Harfuch. SSPC

En el operativo de la Secretaría de Marina (Semar), ‘El Pichón’ atacó al personal de seguridad, por lo que fue abatido.

La Marina estaba haciendo un operativo contralas drogas, en el que detuvieron a dos personas más, quienes son parte de son parte de la facción de El Chapo Isidro en el Cártel de Sinaloa:

Adelemo Pérez, alias “Lemu”

Miguel Ángel Villanba

‘El Pichón’ tenía una orden de extradición a Estados Unidos pues era requerido por la Corte Federal de Distrito Sur de California.