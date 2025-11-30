Pedro Inzunza Coronel, alias “el Pichón”, fue abatido en Choix, Sinaloa, confirmó Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

“Al agredir al personal naval perdió la vida Pedro “N” Pichón quien contaba con orden de extradición solicitada por la Corte Federal de Distrito para el Distrito Sur de California por los delitos de asociación delictuosa para importación y distribución de Fentanilo y cocaína” Omar García Harfuch. SSPC

En el operativo de la Secretaría de Marina (Semar) en Choix, Sinaloa, “el Pichón” atacó al personal de seguridad por lo que fue abatido.

Detienen a 2 de la facción de El Chapo Isidro; el Pichón fue abatido

La Marina estaba haciendo un operativo contralas drogas, en el que detuvieron a dos personas más:

Miguel Ángel Villanba

Adelemo Pérez alias “Lemu”

Los detenidos son parte de la facción de El Chapo Isidro. En las fotos de los aseguramientos se logran ver galones con químicos y hieleras en bodegas y casas de adobe.

Además, se aseguraron:

Inmuebles

Laboratorios

Armas

Vehículos

Drogas

Precursores químicos

“El Pichón”, abatido por la Marina, tenía orden de extradición de Estados Unidos

El Pichón tenía una orden de extradición a Estados Unidos pues era requerido por la Corte Federal de Distrito Sur de California.

Los delitos que le señalaban en Estados Unidos era asociación delictuosa para importar y distribuir fentanilo y cocaína en ese país.

El abatimeinto fue anunciado el mismo domingo 30 de noviembre en el que el Gabinete de Seguridad presentó avances de la estrategias de seguridad en Michoacán y Sinaloa.