El capo de la Cosa Nostra, James Sabatino, pidió permiso para encontrarse con El Chapo Guzmán en prisión.

James Sabatino solicitó el 13 de noviembre ante un tribunal la autorización para convivir y llevar a cabo actividades recreativas con El Chapo Guzmán.

La razón es el asilamiento extremo en el que se encuentran Sabatino y El Chapo en la prisión de máxima seguridad ADX Florence, en Colorado.

James Sabatino (Especial)

Sabatino expresó que el no tener contacto con otros presos ha generado deterioro en la condición mental de él y El Chapo.

En la solicitud presentada a la jueza de distrito, Joan Leonard, se detalla que el mafioso de la Cosa Nostra lleva 20 años aislado en “Las suites” de la prisión.

Celdas individuales de 12 metros cuadrados donde se mantienen encerrados la mayoría del día a los presos.

A su vez, El Chapo Guzmán también enfrenta, desde 2019, la cadena perpetua en completo aislamiento.

Por ello, James Sabatino solicitó al tribunal que él y su vecino de celda, El Chapo, convivan durante su tiempo de recreo.

La intención es que ambos presos conserven su salud mental , ya que solo coinciden en ciertas ocasiones cuando salen a tomar el sol.

Desde 2015, medios reportaron que James Sabatino tenía problemas de salud mental.

El mafioso explicó que escuchaba voces en su cabeza que le producían insomnio y no lo dejaban pensar.

Ante ello, su defensa ha señalado que los trastornos mentales son producto de aislamiento extremo que vive el excapo de la Cosa Nostra.

Joaquín El Chapo Guzmán (Eduardo Verdugo / AP)

Relacionado con la Cosa Nostra, James Sabatino es famoso por ser un estafador.

A lo largo de su carrera criminal, Sabatino cometió fraudes, asaltos y hasta usurpación de identidad .

En 1995 fue acusado de vender 262 boletos para el Super Bowl al hacerse pasar como un ejecutivo de Blockbuster.

Sabatino también se hizo pasar por ejecutivo de disqueras y empresas como:

Sony

Roc

Nation

Viacom

La condena de James Sabatino es de más de 20 años de prisión .