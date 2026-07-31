Omar García Harfuch reveló que Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias “R1”, también será imputado por el feminicidio de Valeria Márquez, quien mantenía una relación sentimental con su hijo, Francisco ‘N’.

Durante la conferencia mañanera del pueblo de este viernes 31 de julio, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) explicó que las investigaciones apuntan a que Francisco ‘N’ habría solicitado a su padre cometer el feminicidio de la creadora de contenido.

“Sí se tiene información. También lo va a dar a conocer más adelante la Fiscalía; ya lo estamos integrando con la detención de ayer. El hijo del R1 tenía una relación sentimental con Valeria, ya la había amenazado en varias ocasiones y todo indica —esto ya se va a probar— que el hijo le pide a su papá, el R1, que cometan el feminicidio" Omar García Harfuch , titular de la SSPC

García Harfuch ofreció estos detalles al hablar sobre la captura de Ramón Ángel Álvarez Ayala, identificado por las autoridades como presunto autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo.

El funcionario señaló que, además de ese caso, las investigaciones también lo relacionan con el feminicidio de Valeria Márquez, influencer y empresaria asesinada en mayo de 2025 durante una transmisión en vivo en Zapopan, Jalisco.

Aunque el crimen quedó registrado en video y se difundió ampliamente en redes sociales, hasta ahora no se había identificado públicamente a los presuntos responsables.

Con los avances de la investigación, las autoridades señalan a Francisco ‘N’, hijo del “R1”, como presunto autor intelectual del feminicidio.

Harfuch confirma que la investigación por el feminicidio de Valeria Márquez es independiente del caso Carlos Manzo

García Harfuch aclaró que la investigación por el feminicidio de Valeria Márquez es distinta a la del asesinato de Carlos Manzo, por lo que ambos casos se integran en expedientes separados, aunque la detención del “R1” permitió obtener nuevos indicios.

“Es una investigación distinta a la del alcalde Manzo, pero con esta detención también tenemos indicios para encontrar a la otra persona que tuvo que ver con el homicidio, que es este sujeto” Omar García Harfuch , titular de la SSPC

Asimismo, recordó que Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias “R1”, es identificado por las autoridades como líder de la célula delictiva “Los Rs”, vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), por lo que enfrenta diversas investigaciones por delitos de alto impacto.

Harfuch confirma que Francisco ‘N’, hijo del “R1”, permanece prófugo

El secretario de Seguridad también confirmó que Francisco ‘N’, hijo del “R1”, continúa prófugo y es buscado por las autoridades.

La búsqueda se mantiene activa luego de que las investigaciones lo señalaran como la persona que presuntamente pidió a su padre cometer el feminicidio de Valeria Márquez.

“Está libre y estamos en búsqueda de él” Omar García Harfuch , titular de la SSPC

Hasta el momento, las autoridades federales no han informado sobre el paradero de Francisco ‘N’, por lo que continúan las labores para localizarlo y cumplimentar la orden correspondiente.