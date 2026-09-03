Rogelio Cota anunció oficialmente su salida de Movimiento Ciudadano tras un proceso de reflexión con su equipo de trabajo, familia y amigos con quienes ha construido el proyecto en Sonora.

Durante una entrevista, Rogelio Cota detalló que la ruptura con Movimiento Ciudadano responde a la desviación de los principios del partido y aprovechó para enviar un mensaje a Luis Donaldo Colosio.

Rogelio Cota anuncia salida de Movimiento Ciudadano por desvío de principios

El ahora excoordinador de Movimiento Ciudadano en Hermosillo, Rogelio Cota, rompió relación con el partido al considerar que sus miembros han perdido los principios y valores que le dieron origen.

Rogelio Cota anuncia salida de Movimiento Ciudadano por desvío de principios (Especial)

Rogelio Cota señaló que Movimiento Ciudadano se ha desviado de lo “que marca el libro” y ahora va en contra de la idea de construir a través de causas ciudadanas, así como de valorar a las personas con las que colaboran.

Afirmó que, dentro de Movimiento Ciudadano, no existe una valoración real de la labor de quienes construyen en el territorio y toman decisiones populares, priorizando juicios cuantitativos sobre los cualitativos.

Cota añadió no estar dispuesto a permanecer donde no se valora el trabajo y donde personas, tanto del interior como nuevos integrantes, solo buscan “colgarse” del proyecto:

“Y si no valoran lo que uno hace, pues que les vaya muy bien. Nosotros seguimos haciendo política de pie”. Rogelio Cota

Asimismo, Rogelio Cota reconoció que deja Movimiento Ciudadano con dolor, pero se dice agradecido por todo el aprendizaje contenido. No reveló cuál será su futuro, pero se dijo listo para lo que viene.

Rogelio Cota rompe con Movimiento Ciudadano y lanza mensaje a Colosio (rogeliocotag)

Rogelio Cota pide a Colosio reflexionar sobre el peso del apellido

Sobre su salida de Movimiento Ciudadano, Rogelio Cota aclaró que no tuvo comunicación directa con Colosio, pero sí con su equipo de trabajo, quienes le pidieron reconsiderar su decisión.

Al dirigirse a Colosio, destacó que ambos comparten una coincidencia fundamental: creer que el apellido que llevan no les pertenece a ellos, sino a sus hijos, por lo que le pidió reflexionar sobre el peso del apellido.

Rogelio Cote le envió un mensaje directo a Colosio, esperando que, en su esfuerzo por buscar la gubernatura de Sonora, tenga muy presente el peso de su apellido y evite “juntarse” con alguien que lo pueda “manchar”.