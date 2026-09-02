Ante las críticas que lanzó Luis Donaldo Colosio Riojas contra el Segundo Informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum, Alfonso Durazo compartió un mensaje con el que respondió.

En su publicación, el gobernador del estado de Sonora resaltó que respeta el derecho a libertad de expresión del senador, pero advirtió que carece de la altura moral para criticar a la presidenta.

“Mi respeto a su derecho a expresar la valoración que estime pertinente sobre el gobierno de la República, pero carece de la autoridad moral imprescindible para criticar eventuales deficiencias del gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum” Alfonso Durazo

Incluso, al posicionarse por los ataques que lanzó Colosio Riojas contra el Segundo Informe de la presidenta, Alfonso Durazo sentenció que el senador aún tiene que aprender y madurar mucho.

Luis Donaldo Colosio (Cortesía)

Alfonso Durazo responde a Colosio Riojas por críticas al Segundo Informe de Claudia Sheinbaum

El martes 1 de septiembre, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó su Segundo Informe de Gobierno durante un acto oficial que se celebró en el Patio de Honores de Palacio Nacional.

Tras ello, el senador de Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio Riojas, lanzó una dura crítica contra el Segundo Informe y el Gobierno federal en la sesión de inicio del periodo legislativo.

En su posicionamiento, Colosio Riojas cuestionó la centralización del poder y la polarización frente al interés nacional, ante lo cual el gobernador Alfonso Durazo le respondió en redes.

En su tuit, Alfonso Durazo indicó que en distintas oportunidades ha evitado hablar del senador por el afecto que le guarda, pero en este caso, dijo, es necesario responderle.

“La valoración que estime pertinente sobre el gobierno de la República, pero carece de la autoridad moral (…) sobre todo porque dejó una estela de rezagos y desaciertos en su gestión como presidente municipal de Monterrey” Alfonso Durazo

Por lo anterior, el gobernador de Sonora expuso que las críticas de Luis Donaldo Colosio Riojas carecen de peso debido a la falta de autoridad moral que tiene el senador de MC.

Refirió que no cuenta con la altura moral para cuestionar a Claudia Sheinbaum cuando él dejó una “estela de rezagos y desaciertos” en su gestión como alcalde de Monterrey.

Alfonso Durazo responde a Colosio Riojas por críticas contra Segundo Informe (@AlfonsoDurazo/X)

Alfonso Durazo advierte que Colosio Riojas debe madurar mucho

En su respuesta a Luis Donaldo Colosio Riojas por los ataques que lanzó contra el Segundo Informe de Claudia Sheinbaum, Alfonso Durazo también denotó la falta de experiencia del senador.

En torno al punto, el gobernador sonorense aseguró que el legislador emecista tiene “mucho futuro”, pero también debe aprender mucho y, sobre todo, debe madurar más.

“Tiene mucho futuro, pero este no le ha llegado todavía. Tiene mucho aún por aprender y mucho más aún por madurar. La retórica, por buena y efectista que sea, no puede superar jamás a la experiencia” Alfonso Durazo

En ese sentido, demeritó las críticas al indicar que por más efectistas que sean, no compensan la inexperiencia y falta de entendimiento de lo que implica un gobierno estatal o la presidencia de la República.

Asimismo, Alfonso Durazo sostuvo que el senador “no entiende la dimensión de la transformación social” conseguida por la 4T y en especial el trabajo de de la presidenta Claudia Sheinbaum.