Mario Ernesto Villanueva Madrid, originario de Chetumal, Quintana Roo, desarrolló su carrera política dentro del PRI y ocupó cargos como presidente municipal de Benito Juárez, senador y gobernador de Quintana Roo entre 1993 y 1999.

Durante su administración impulsó el turismo en la Riviera Maya y creó el municipio de Solidaridad.

Sin embargo, su trayectoria quedó marcada por procesos judiciales relacionados con narcotráfico.

Detenido en 2001 y extraditado a Estados Unidos en 2010, regresó a México en 2017. Actualmente permanece bajo prisión domiciliaria tras obtener un amparo en 2026.

¿Quién es Mario Villanueva Madrid?

Mario Ernesto Villanueva Madrid es un político mexicano originario de Chetumal, Quintana Roo, que desarrolló su carrera dentro del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Antes de llegar a la gubernatura, fue presidente municipal de Benito Juárez, municipio cuya cabecera es Cancún, y posteriormente senador por Quintana Roo. En 1993 fue electo gobernador del estado para el periodo 1993-1999.

Durante su administración se impulsó el desarrollo turístico de la Riviera Maya. Uno de los hechos más relevantes de su gobierno fue la creación del municipio de Solidaridad, cuyo decreto entró en vigor el 28 de julio de 1993 y cuya cabecera es Playa del Carmen.

Al finalizar su gobierno, Mario Ernesto Villanueva Madrid fue investigado por sus presuntos vínculos con organizaciones dedicadas al narcotráfico. Tras permanecer prófugo durante aproximadamente dos años, fue detenido en 2001. Posteriormente enfrentó procesos judiciales en México y Estados Unidos.

¿Qué edad tiene Mario Villanueva Madrid?

Mario Villanueva Madrid nació el 2 de julio de 1948 en Chetumal, Quintana Roo. En 2026 tiene 78 años.

¿Mario Villanueva Madrid tiene hijos?

Sí. Mario Villanueva Madrid tiene tres hijos con su esposa, Isabel Tenorio. Dos de ellos son varones y posteriormente la pareja adoptó legalmente a una hija.

Uno de sus hijos, Carlos Mario Villanueva Tenorio, también desarrolló una carrera política y fue diputado local en Quintana Roo.

¿Qué estudios tiene Mario Villanueva Madrid?

Mario Villanueva Madrid estudió Ingeniería Agrónoma en la Universidad Autónoma de Chihuahua. Previamente realizó estudios en la Escuela Superior de Agricultura Hermanos Escobar, en Ciudad Juárez, Chihuahua. También cursó estudios de Derecho y se graduó como licenciado en esta carrera, de acuerdo con la biografía publicada por la Fundación Mario Villanueva.

¿En qué ha trabajado Mario Villanueva Madrid?

La trayectoria política de Mario Villanueva Madrid incluye distintos cargos de elección popular dentro del PRI:

1990-1991: Presidente municipal de Benito Juárez , cuya cabecera es Cancún.

Presidente municipal de , cuya cabecera es Cancún. 1991-1993: Senador por Quintana Roo .

Senador por . 1993-1999: Gobernador de Quintana Roo.

Tras concluir su mandato, su trayectoria quedó marcada por los procesos judiciales en su contra. Fue detenido en mayo de 2001, extraditado a Estados Unidos en 2010 y posteriormente regresó a México en 2017 para continuar cumpliendo su condena.

En febrero de 2026, un juez ordenó su reingreso a prisión para continuar cumpliendo una sentencia de 36 años y nueve meses. Sin embargo, en abril de 2026 obtuvo un amparo federal que dejó sin efecto esa orden, por lo que continúa bajo prisión domiciliaria en Chetumal.