El senador Luis Donaldo Colosio respondió de manera directa a las críticas de Alfonso Durazo, gobernador de Sonora, en las que lo calificaba como un “principiante” al que le falta madurar en la política.

Tras el posicionamiento de Colosio en la Sesión del Congreso General, Alfonso Durazo dijo que el emecista tiene mucho futuro, pero aún tiene mucho que aprender, a lo que el legislador contestó tajantemente:

“De mi futuro que no se preocupe, de mi futuro me encargo yo”. Luis Donaldo Colosio

Luis Donaldo Colosio responde a Alfonso Durazo sobre su futuro político

Alfonso Durazo defendió a la presidenta Claudia Sheinbaum y al movimiento de la Cuarta Transformación tras las fuertes críticas que lanzó Luis Donaldo Colosio desde la Cámara de Diputados.

Luis Donaldo Colosio responde a Alfonso Durazo sobre su futuro político (Cortesía)

El gobernador Alfonso Durazo afirmó que a Luis Donaldo Colosio, senador de Movimiento Ciudadano, le falta autoridad moral, además de experiencia, y cuestionó el futuro del emecista.

En entrevista con López-Dóriga, Luis Donaldo Colosio respondió a Alfonso Durazo e insistió que el gobernador debe concentrarse en su gestión en Sonora en lugar de opinar sobre vidas ajenas.

Colosio comentó que su posicionamiento sobre el gobierno de Morena “caló” y mandaron a Durazo a responderle. Lamentó que el gobernador no tenga la madurez para ver la situación actual del país.

Asimismo, Luis Donaldo Colosio sostuvo que no responderá con descalificaciones ni caerá en las provocaciones del gobernador sonorense, pero le dejó en claro que no debe preocuparse de su futuro.