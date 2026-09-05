La muerte de Zenyazen Escobar, diputado federal de Morena, revivió el caso de Yenifer, mujer venezolana señalada como su presunta novia, misma que desapareció hace cinco años en Xalapa.

Sin embargo, este caso vuelve a retomar importancia, ante una coincidencia con la muerte de Zenyazen Escobar.

Debido a que Yenifer, presunta novia desapareció exactamente hace cinco años, la misma fecha de la muerte de Zenyazen Escobar, un 5 de septiembre, pero de 2021.

Yenifer, presunta novia de Zenyazen Escobar y que nunca fue encontra

El caso de Yenifer Cristina Velázquez revive tras los hechos de Zenyazen Escobar ante la coincidencia de la muerte del diputado cinco años después de la desaparición de su supuesta novia.

Además de que Yenifer, presunta novia de Zenyazen Escobar nunca apareció y donde para muchos este caso fue “raro”.

Según, se dice que el día de la desaparición de Yenifer, presunta novia de Zenyazen Escobar, ella regresaría a su país, tras una fuerte discusión, donde la habría agredido físicamente, debido a que la esposa del diputado la amenazó de muerte.

Sin embargo, tras la desaparición de Yenifer, el diputado Zenyazen Escobar negó conocerla e incluso dijo no poder ayudar a la familia de alguien que no conoció.

Esto pese a que se tenía fotos y testimonios que confirmaban la relación de Yenifer y Zenyazen Escobar, incluso en más cosas, su prestanombre y amigo Adrián Mota Montoya lo confirmó, para luego ser secuestrado.

Y pese a que Adrián Mota Montoya fue liberado, ya no volvió a dar declaraciones ni de su secuestro, ni de Yenifer, presunta novia de Zenyazen Escobar.