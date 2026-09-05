Debido a la muerte de Zenyazen Escobar García, su curul en la Cámara de Diputados tiene que ser ocupado por Ángel Etiem Jiménez, su suplente en el cargo.

Lo anterior dado que en las normas internas de la Cámara de Diputados se establece que Ángel Etiem Jiménez será llamado a tomar posesión como titular del puesto legislativo que deja Zenyazen Escobar.

Cabe destacar que el diputado que deberá tomar la curul del legislador federal que fue encontrado muerto en el estado de Veracruz, participó en la contienda electoral de 2024 como suplente.

Ángel Etiem Jiménez (Especial)

Ángel Etiem Jiménez, suplente de Zenyazen Escobar, tomará su curul

El 4 de septiembre de 2026, fue hallado sin vida el diputado federal de Morena por el Distrito 16 de Veracruz, Zenyazen Escobar, en la autopista Xalapa-Veracruz, dentro del municipio de Puente Nacional.

Tras confirmarse la muerte del legislador de la bancada morenista, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados deberá recibir la notificación oficial para activar el protocolo de sucesión.

En consecuencia, la Cámara de Diputados deberá realizar los preparativos que corresponden para emitir la declaratoria de vacante y citar formalmente a Ángel Etiem Jiménez para que tome la curul.

Debido a que es el suplente de Zenyazen Escobar, tiene que rendir protesta ante el pleno de San Lázaro para asumir la titularidad del espacio legislativo.

Dicho procedimiento se fundamenta en el artículo 77 de la Constitución, en el cual se establecen los principios necesarios para garantiza la continuidad de la representación ciudadana en en el Congreso federal.

Ángel Etiem Jiménez (Facebook | Ángel Etiem Jiménez)

Ángel Etiem Jiménez participó en elecciones como suplente de Zenyazen Escobar

En las elecciones federales del 2024, Ángel Etiem Jiménez Castañeda contendió como candidato suplente en la fórmula de la coalición Sigamos Haciendo Historia por el Distrito 16 como relevo de Zenyazen Escobar.

El cómputo distrital del INE confirmó que la fórmula encabezada por Zenyazen Escobar obtuvo un total de 119 mil 280 votos en las urnas, superando de manera amplia a sus opositores dentro de la contienda.

Tras confirmarse la victoria por mayoría relativa, la junta distrital entregó la constancia de mayoría correspondiente a los abanderados, vinculando legalmente a Ángel Etiem Jiménez para asumir la suplencia del puesto.