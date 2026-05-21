El subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, Roberto Velasco, sostuvo una reunión de trabajo en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) con Kaja Kallas.

Durante esta jornada, ambas delegaciones inauguraron el Diálogo Estratégico con el propósito de analizar el complejo escenario geopolítico actual y fortalecer el multilateralismo.

Roberto Velasco y Kaja Kallas mantienen una reunión histórica en la SRE de México

Roberto Velasco y la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas se reunieron en el marco de la visita de la diplomática europea a México con motivo de la VIII Cumbre México-Unión Europea.

Roberto Velasco recibe a Kaja Kallas en histórica reunión México-Unión Europea (@SRE_mx / X )

Se trata del histórico primer Diálogo Estratégico celebrado entre México y la Unión Europea en la CDMX.

El objetivo central de estas conversaciones es concretar la firma del Acuerdo Global Modernizado, el cual promete generar beneficios sustanciales para las poblaciones de ambas regiones.

Este acercamiento formal ocurre apenas un mes después de su reunión en Bruselas, marcando el inicio de una nueva etapa diplomática más profunda entre México y la Unión Europea.

De esta manera, México y la Unión Europea buscan consolidar una agenda compartida capaz de enfrentar los desafíos globales contemporáneos.

México y la Unión Europea se preparan para firmar el Acuerdo Global Modernizado

La reunión entre Roberto Velasco y Kaja Kallas marca el inicio de una nueva etapa diplomática que busca consolidar los lazos económicos y sociales entre las dos regiones.

La firma del Acuerdo Global Modernizado (también referido como el TLCUEM) se considera un paso fundamental para la relación entre México y la Unión Europea, que traerá los siguientes beneficios:

Generación de oportunidades: Traerá “grandes oportunidades” que se materializarán en beneficio de los pueblos de ambas regiones.

Eje de la relación bilateral: El acuerdo funcionará como el eje articulador de toda la agenda entre México y el bloque europeo.

Consolidación diplomática: Su implementación permitirá consolidar la relación diplomática e iniciar una “nueva etapa” diseñada para profundizar la agenda compartida.

Fortalecimiento estratégico: Se trata de una herramienta clave para fortalecer la alianza estratégica en un momento de grandes desafíos internacionales y cambios en el panorama geopolítico.

El proceso culminará con la visita de los máximos dirigentes de la Unión Europea a México para realizar la firma oficial junto a Claudia Sheinbaum.

El acuerdo entre México y la Unión Europea busca no solo ampliar el intercambio comercial, sino servir como la base para que ambas potencias enfrenten retos comunes de manera coordinada.