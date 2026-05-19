Claudia Sheinbaum, presidenta de México, aseguró que se prevé un acuerdo entre México y la Unión Europea que bajará los aranceles.

Desde la conferencia mañanera, la presidenta señaló que el acuerdo México-Unión Europea ya existía y se trata de una actualización.

“Se fortalece la relación comercial entre la Unión Europea y México” Claudia Sheinbaum

Por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) señaló que este acuerdo impulsará el comercio y abrirá oportunidades a las empresas mexicanas.

Sheinbaum: Acuerdo México-Unión Europea llevará a baja de aranceles

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la firma del acuerdo México-Unión Europea se trata de una actualización de un acuerdo comercial ya existente que disminuirá los aranceles de algunos productos.

Con esta firma, México podrá exportar diversos productos a la Unión Europea, así como el incremento de la inversión en México para el mercado interno y la exportación.

“Es una actualización de un tratado que ya existe, de un acuerdo comercial que ya existe y en algunos casos disminuyen los aranceles y es la oportunidad de México para exportar a Europa más productos y al mismo tiempo de mayor inversión en México para el mercado interno o para la exportación” Claudia Sheinbaum

México fortalece relación con la Unión Europea con actualización del Acuerdo Global

México y la Unión Europea han firmado la actualización de su cooperación comercial, el Acuerdo Global Modernizado.

Con este acuerdo, se impulsa el comercio y protege los bienes emblemáticos del país, al tiempo que se “reafirma principios clave como la soberanía, la transparencia y el desarrollo sostenible”.

Los puntos más importantes del Acuerdo Global Modernizado México-Unión Europea son:

México fortalece la alianza estratégica con Europa, con la modernización de los acuerdos con uno de los socios más relevantes de México en el mundo.

Mayores oportunidades para productores y empresas nacionales, con mayor posibilidad para los productos mexicanos para llegar al mercado europeo con mejores condiciones para la participación en el comercio internacional.

Protección a productos emblemáticos de México y reconocimiento cultural, histórico y comercial de los productos y bienes “con identidad propia”.

Cooperación con protección al derecho soberano de México sobre los sectores estratégicos como la energía.

Comercio moderno con procesos ágiles, mayor transparencia y mejores condiciones para el intercambio económico.

Desarrollo sostenible, con la que se fortalecen los compromisos en materia de integridad, derechos laborales, sostenibilidad y combate al cambio climático.