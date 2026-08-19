Durante la mañanera del 19 de agosto de 2026, el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco , informó sobre el seguimiento del Gobierno de México a las denuncias por la muerte de 17 mexicanos durante operativos o bajo custodia del ICE en Estados Unidos.

El canciller señaló en la conferencia de Claudia Sheinbaum, que ya existen 20 denuncias presentadas en ocho estados de Estados Unidos y que, mediante los consulados mexicanos, se buscará un acercamiento con las autoridades de aquellas entidades donde todavía no se ha recibido respuesta sobre los casos.

México da seguimiento a 17 muertes de mexicanos bajo custodia del ICE

Durante la mañanera del 19 de agosto de 2026, el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, presentó las láminas con el balance de las acciones emprendidas por México ante la muerte de 17 personas mexicanas desde mayo de 2025 en operativos o bajo custodia del ICE.

Estas son las acciones de la SRE ante los casos de los mexicanos muertos bajo custodia de ICE en Estados Unidos (Gobierno de México )

¿Cuál es la situación de los mexicanos fallecidos bajo custodia del ICE?

De acuerdo con la información presentada en Palacio Nacional este 19 de agosto, se reveló que:

17 mexicanos han fallecido desde mayo de 2025.

Se han presentado 20 denuncias, ocho ante fiscalías estatales y 12 ante fiscalías de distrito.

Los fallecimientos ocurrieron en Arizona, California, Florida, Georgia, Illinois, Luisiana, Misuri y Texas.

México ha destinado 24 mil 788.38 dólares para apoyar siete repatriaciones de restos.

El 13 de julio se presentaron las 20 denuncias ante fiscalías estatales y de condado; cuatro fiscales generales y cuatro fiscales de distrito acusaron de recibido, y en ese sentido, Florida respondió que, según su investigación, uno de los casos correspondió a un suicidio.

El 14 de julio, México presentó además una denuncia ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos, solicitando investigaciones sobre los 17 fallecimientos y conocer los avances.

Estas son las acciones de la SRE ante los casos de los mexicanos muertos bajo custodia de ICE en Estados Unidos (Gobierno de México )

ONU pide investigaciones sobre muertes bajo custodia del ICE

El Gobierno de México también informó que el pasado 13 de julio envió una carta al alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, quien respondió el 5 de agosto.

Türk expresó preocupación, transmitió la información al Consejo de Derechos Humanos y anunció que continuará monitoreando las condiciones de los centros de detención.

También pidió a las autoridades estadounidenses realizar investigaciones prontas, garantizar los derechos de las víctimas y sus familias y rendir cuentas.

Estas son las acciones de la SRE ante los casos de los mexicanos muertos bajo custodia de ICE en Estados Unidos (Gobierno de México )

SRE mantiene apoyo a familias de mexicanos fallecidos

Por su parte, la SRE brinda asesoría legal en tres casos relacionados con el centro de detención de Adelanto, California, mediante el Programa de Asesorías Legales Externas (PALE).

En uno continúa la revisión de evidencia sobre posibles responsabilidades de empresas de servicios médicos; otro avanza hacia un juicio previsto para el verano de 2027 y el tercero se encuentra en preparación para una eventual demanda civil.

En los demás casos, cinco familias decidieron no proceder legalmente, cuatro rechazaron el contacto consular y en uno no fue posible localizar a los familiares.

Como siguientes pasos, México dará seguimiento a las fiscalías de Ventura, Cook y Harris, buscará acercamientos con el resto de las autoridades estadounidenses y mantendrá el trabajo con organismos internacionales de derechos humanos, además de la presencia consular en centros de detención.