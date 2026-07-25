Estados Unidos no tiene plazo para responder por muertes de mexicanos por ICE

El secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, manifestó que Estados Unidos no tiene un plazo establecido para responder por las muertes de mexicanos que están relacionados con ICE.

Lo anterior, luego de que el gobierno de México enviara una solicitud formal a las autoridades de Estados Unidos para que se investigarán la muerte de 17 migrantes mexicanos en Centros de detención y operativos de ICE.

Estados Unidos sin prisa para entregar algún informe sobre muertes de mexicanos por ICE

Con información de N+, el canciller Roberto Velasco dio a conocer que Estados Unidos no estableció ningún plazo para entregar algún informe que ayude a conocer los motivos de las muertes de mexicanos por ICE.

El gobierno de Estados Unidos regresó a México una serie de cartas enviadas a las autoridades y empresas de seguridad, en donde externaban su molestia y solicitaron una investigación para esclarecer las muertes de migrantes.

Las autoridades estadounidenses consideraron que el gobierno de México pretendía dar órdenes a su personal, afectando así su derecho de soberanía.

Tras el regreso de las cartas, Estados Unidos instó a México a utilizar los canales diplomáticos para entregar alguna petición y obtener alguna información.

Velasco no señaló si Estados Unidos entregará alguna información sobre lo sucedido, en medio de las protestas que exigen justicia por la muerte de migrantes mexicanos.