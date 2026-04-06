Ricardo Salinas Pliego cuestionó el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que avaló la facultad de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para bloquear cuentas bancarias sin orden judicial.

Aquí la siguiente pregunta es: ¿Se irán a quedar sin cuentas todos los criminales que forman parte del Cartel De Tabasco o solo van a ir contra los Mexicanos que les somos incómodos? Ricardo Salinas Pliego, empresario y deudor del SAT

A través de redes sociales, el empresario señaló que la medida podría aplicarse selectivamente contra mexicanos que “incomodan” al gobierno, refiriéndose a sí mismo, y preguntó si también alcanzará a los miembros del llamado “Cártel de Tabasco”.

La decisión de la SCJN entrará en vigor en mayo de 2026 y ha generado debate sobre derechos y prevención de delitos financieros.

Salinas Pliego cuestiona fallo de SCJN sobre bloqueo de cuentas de la UIF (Captura de pantalla )

Salinas Pliego cuestiona fallo de la SCJN sobre facultad de UIF para bloquear cuentas

A través de redes sociales, el empresario Ricardo Salinas Pliego cuestionó si la UIF bloqueará cuentas de “criminales que forman parte del ”Cartel de Tabasco”, tras el fallo de la SCJN.

Este lunes 6 de abril, la SCJN avaló que la UIF tiene facultad de bloquear cuentas bancarias unilateralmente ante la sospecha de transacciones irregulares.

Pese a la negativa de legisladores por la posible violación a los derechos humanos, la SCJN determinó que la UIF puede hacer estos bloqueos para prevenir delitos como el lavado de dinero.

SCJN UIF Ricardo Salinas Pliego (Captura de pantalla)

Ricardo Salinas Pliego criticó la decisión de la SCJN ante el litigio pendiente que tiene con la UIF para determinar si pueden revisar o no sus cuentas bancarias.

De acuerdo con la información, la decisión de la Corte podría alcanzar a Salinas Pliego y algunas de sus cuentas serían bloqueadas en mayo, cuando entrará en vigor el fallo.