El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, dio respuesta a las declaraciones de Reginaldo Sandoval sobre el controlar los tres poderes en rechazo a la reforma electoral.

El diputado del PT, Reginaldo Sandoval cuestionó en conferencia de prensa si la reforma electoral sería necesaria si “tienen” los tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y ganaron en elecciones el Judicial.

Ricardo Monreal responde a Reginaldo Sandoval: Morena y aliados no controlan los tres poderes

Ricardo Monreal habló de los dichos de Reginaldo Sandoval sobre los tres poderes y aseguró que Morena y aliados no controlan el Poder Judicial.

Al respecto, Ricardo Monreal aseguró que Reginaldo Sandoval es un político “muy maduro” y consciente, por lo cual considera que dichas declaraciones corresponden a un error del momento.

Señaló que ni la coalición ni Morena mantienen el control sobre el Poder Judicial, ya que el mismo es autónomo y el partido está en contra de no tener un equilibro entre los tres poderes.

Asimismo, Ricardo Monreal explicó que siempre será mejor profundizar en la democracia, así como reducir los costos electorales y nunca concentrar el poder, sino distribuirlo en razón constitucional.

Esto en respuesta a Reginaldo Sandoval y cuestionamiento de si la reforma electoral es necesaria, aunque Ricardo Monreal aseveró que desde el punto de vista de su compañero del PT le asiste la razón.

Ricardo Monreal confirma que todavía no hay iniciativa para reforma electoral

Referente a la reforma electoral, Ricardo Monreal señaló en la misma conferencia que se encuentran en la “nada jurídica” ya que todavía no hay una iniciativa formal para la reforma electoral.

Ricardo Monreal también fue cuestionado sobre los puntos que podrían abordarse en la reforma electoral tras entrega de conclusiones de la Comisión Presidencial encabezada por Pablo Gómez.

Al respecto, Ricardo Monreal no mencionó la totalidad de los puntos, aunque todos estarían en discusión con los legisladores del PT y del Partido Verde, como recorte de presupuestos.