La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán aseguró que el “INE tiene las puertas abiertas” tras reunión con Guadalupe Taddei Zavala por la reforma electoral.

“Yo le he venido a decir, como presidenta de la Cámara de Diputados, a la presidenta de esta institución tan importante, este INE que tanto ha dado certezas a los mexicanos en términos de garantías democráticas, le he venido a decir a la presidenta que tiene el INE las puertas abiertas en la Cámara de Diputados para que sea parte importante del tramo que nos toca a nosotros en el legislativo” Kenia López Rabadán

En entrevista, la panista Kenia López Rabadán señaló que están dispuestos a escuchar todas las voces en especial la de la presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala.

López Rabadán: Se debe escuchar al INE para la reforma electoral

Tras una reunión de más de dos horas con Guadalupe Taddei Zavala para abordar el tema de la reforma electoral, Kenia López Rabadán resaltó la importancia de escuchar todas las voces.

Guadalupe Taddei, consejera presidenta del INE (Andrea Murcia Monsivais / Cuartoscuro)

En entrevista al término del encuentro, Kenia López Rabadán aseguró que el INE tiene las puertas abiertas en la Cámara de Diputados para participar activamente en la discusión legislativa una vez que el Ejecutivo Federal presente su iniciativa.

“Ser un canal importante para la institución y que podamos generar condiciones de certezas democráticas en beneficio de los mexicanos” Kenia López Rabadán

Kenia López Rabadán destacó que se debe de escuchar la experiencia del Instituto para entender de mejor manera la Reforma Electoral.

La diputada destacó que el INE ha sido una institución fundamental para garantizar que el voto de los mexicanos sea respetado y bien contado, por lo que consideró que escucharlo es de gran importancia.

“Una vez que se reciba la iniciativa del Ejecutivo Federal y en caso de que se reciban más iniciativas, bueno, pues, será necesario escuchar la experiencia, la capacidad técnica, el expertise que tanto la presidenta como los consejeros, como todo el Instituto Nacional Electoral, pueda verter en una discusión como esta” Kenia López Rabadán

La legisladora del PAN subrayó que la reforma electoral debe construirse mediante el acuerdo de todas las fuerzas políticas y no por imposición.

Además de que todas las voces deben de ser escucharlas, pues de no hacerlo implicaría un retroceso en la democracia.

“En lo factible, en lo ético, la reforma deberá buscar el acuerdo, no el avasallamiento, no la rudeza, no el agandalle, sino el acuerdo, ese acuerdo entre todas las fuerzas políticas para construir las reglas del juego para todas y todos los mexicanos” Kenia López Rabadán

Kenia López Rabadán cree que la reformae electoral debe de impedir intromisión del narcotráfico en las elecciones

Kenia López Rabadán dejó en claro que si se realiza una reforma debe de tener como prioridad detener a las organizaciones criminales y devolver la seguridad al país.

“Si hay una reforma tendría que ser para eso, para detener a la delincuencia organizada, para detener esta tentación brutal que tienen de pagar campañas, de tener empleados y de tener más poder” Kenia López Rabadán

Advirtió que una prioridad de la reforma debe ser impedir la intromisión del crimen organizado en los procesos electorales y en el financiamiento de campañas.

“Yo estoy absolutamente convencida. Yo prefiero que el dinero que se ejerza para tener un país democrático sea del erario y no de los delincuentes. Es una posición absolutamente personal” Kenia López Rabadán

Kenia López Rabadán señaló que es importante que los cárteles no sean los que definan las elecciones.

“Yo justamente lo platicaba con la presidenta Taddei: tenemos que estar enfocados en que el crimen organizado, en que los cárteles no sean los que definan las elecciones” Kenia López Rabadán

En ese sentido, Kenia López Rabadán puntualizó que se necesitan dar garantías democráticas a nuestros socios comerciales, por lo que eso se buscará en la Reforma Electoral.

“Yo confío en que pueda haber altura de miras, en que las y los legisladores podamos ponernos de acuerdo, en que hay hoy una garantía democrática que debemos dar en medio de la negociación del Tratado Comercial de México, Estados Unidos y Canadá. Tenemos que refrendar que somos un país democrático, que somos un país plural, que somos un país en donde hay visiones distintas, claras y distinguibles” Kenia López Rabadán