La presidenta Claudia Sheinbaum reaccionó ante el helicóptero que usa Ricardo Monreal para llegar a la Cámara de Diputados; “no puede haber gobierno rico con pueblo pobre”, manifestó la mandataria federal.

Durante su conferencia mañanera de hoy viernes 15 de noviembre en Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum fue cuestionada por el uso de un helicóptero por parte del coordinador del Grupo Parlamentario de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Monreal.

El 12 de noviembre se difundió un video en el que Ricardo Monreal abordó un helicóptero con Pedro Haces, coordinador de Operación Política de Morena en la Cámara de Diputados; el propio Monreal Ávila reconoció usar este servicio con frecuencia.

Claudia Sheinbaum fue cuestionada por el uso de un helicóptero por parte de Ricardo Monreal para llegar a la Cámara de Diputados; en conferencia de prensa desde Palacio Nacional, la presidenta dijo que es el diputado quien tiene que explicar la situación.

Sin embargo, la presidenta reiteró uno de los axiomas de la denominada Cuarta Transformación, impulsado por el ex presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), en torno a la austeridad republicana con la que se deben manejar los servidores públicos.

En ese sentido, Claudia Sheinbaum dijo desconocer el título de propiedad del helicóptero que uso Ricardo Monreal, a quien justificó diciendo que tuvo que llegar rápido de un lugar a otro. Sin embargo, señaló que es el diputado quien tiene que explicar este caso.

“Pues es una decisión de él, yo siempre he pensado que nosotros debemos ser un ejemplo a la sociedad y que no debe haber gobierno rico con pueblo pobre (...) en general, todos los que pertenecemos a la Cuarta Transformación pues tenemos que dar ejemplo, pero en particular en el uso del helicóptero ese día pues lo tendría que explicar, creo que ayer se movió en motocicleta”

Claudia Sheinbaum