Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, reveló cuáles son sus planes políticos rumbo a 2027; esto fue lo que dijo.

En entrevista con López-Dóriga, Ricardo Monreal fue cuestionado sobre sus declaraciones de que está planeando retirarse de la política y el diputado reveló sus planes.

Diputado Ricardo Monreal revela sus planes políticos rumbo al 2027

Ricardo Monreal, diputado de Morena, aclaró que no se retira de la política, pero sí está planeando renunciar a los cargos públicos. Sin embargo, aún no sabe si esto aplicará desde 2027.

Desde julio de 2025, Ricardo Monreal, diputado de Morena, reveló que su carrera política se encuentra en “proceso de salida”, para ceder los espacios a los jóvenes de la nueva generación.

Aunque dijo que aún no sabe si desde 2027 dejará los cargos públicos, Monreal dijo que intentará dejarlos poco a poco y dejar los espacios para los jóvenes, pero aseguró que “hay que formarlos”.

Cabe mencionar que Ricardo Monreal dio el adelanto de que se retirará de los cargos políticos en el foro: Jóvenes dialogan por el segundo piso de la transformación.