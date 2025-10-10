La hija del diputado Ricardo Monreal tuvo una tremenda ventilada porque fue a la Fashion Week París 2025, pero ¿quién es María Monreal Pérez?

Su nombre ha causado furor porque no es la primera acusación de lujos de la familia del diputado del Movimiento Revolucionario Nacional (Morena), pero ¿quién es ella?

Te compartimos los siguientes datos de María Monreal Pérez:

María Monreal Pérez, la hija de Ricardo Monreal, fue captada en la Semana de la Moda en París 2025

¿Quién es María Monreal Pérez?

María de Jesús Monreal Pérez es la hija de Ricardo Monreal y una de las pocas miembros con el apellido que no se dedica a la política.

La realidad es que María Monreal Pérez no tiene una vida pública pese a que su padre y sus tíos están metidos en más de una polémica.

La madre de María Monreal Pérez y esposa de Ricardo Monreal es María de Jesús Guardado.

María Monreal con sus papás Ricardo Monreal y María de Jesús Pérez. (Facebook/MarichuyDeMonreal)

Los abuelos paternos de María Monreal Pérez son Felipe Monreal Huerta y Catalina Ávila Alvarado

María Monreal Pérez es la menor de sus dos hermanos:

Edna Catalina Monreal Pérez o Caty Monreal de 38 años de edad.

Ricardo Monreal Pérez de edad desconocida

Pese a que María Monreal Pérez se mantiene alejada de la vida pública, su nombre recientemente se ha visto envuelto en polémica por sus lujosos gustos al comprar Dior, Chanel y Cartier.

María Monreal Pérez, hija de Ricardo Monreal. (@marichuyperezm)

¿Qué edad tiene María Monreal Pérez?

Se desconoce qué edad tiene María Monreal Pérez.

¿Quién es el esposo de María Monreal Pérez?

Se sabe que María Monreal Pérez está casada con un chef español, pero se desconoce el nombre de este.

María Monreal Pérez, hija de Ricardo Monreal con su esposo. (Facebook/MarichuyDeMonreal)

¿Qué signo zodiacal es María Monreal Pérez?

Se desconoce el signo zodiacal de María Monreal Pérez.

¿Cuántos hijos tiene María Monreal Pérez?

María Monreal Pérez no tiene hijos, siendo la única de sus hermanos que no ha hecho abuelo a Ricardo Monreal.

María Monreal Pérez, hija de Ricardo Monreal en con su mamá María de Jesús, su hermana Edna y su esposo. (@marichuyperezm)

¿Qué estudió María Monreal Pérez?

Bajo el nombre de María de Jesús Monreal Pérez existe la licenciatura en Arquitectura por la Universidad Autónoma de Guadalajara.

¿En qué ha trabajado María Monreal Pérez?

Se dice que María Monreal Pérez es empresaria pues tiene dos restaurantes en México, pero se desconoce su ubicación exacta.

María Monreal Pérez ha tenido presencia en algunos eventos de campaña de Ricardo Monreal en la CDMX y cuando se convirtió en Senador, pero ella es ajena a la vida política.

María Monreal Pérez, la hija de Ricardo Monreal, ha acaparado la atención debido a que fue captada en la Semana de la Moda en París 2025 lo que despertó la polémica.

El que la hija de Ricardo Monreal estuviera presente en la Fashion Week París 2025 ha llamado la atención por el gasto que implica esto.

María Monreal Pérez, hija de Ricardo Monreal. (Facebook/MarichuyDeMonreal)

Sin embargo, el periodista de Emeequis que exhibió a María Monreal Pérez señaló que la hija de Ricardo Monreal acudió al prestigioso evento con un patrocinio de Chanel.

Y es que María Monreal Pérez sería gran compradora de Chanel en México y otras tiendas, de modo que la marca la invitó a ir a la Fashion Week París 2025.

Hasta el momento, Ricardo Monreal no se ha pronunciado sobre la presencia de su hija en la Semana de la Moda en París 2025 y la polémica que ha despertado.