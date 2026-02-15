Ante la búsqueda de la Fiscalía General de la República (FGR) de Roberto Blanco, apodado "El Señor de los Buques“, este presentó un amparo para evitar su aprehensión.

Roberto Blanco es acusado de presuntamente ser líder del huachicol fiscal, además de que su empresa Mefra Fletes está en reportes del Departamento del Tesoro de Estados Unidos por sostener conexiones con los cárteles.

Roberto Blanco presenta amparo para impedir su detención por huachicol fiscal

Desde septiembre de 2025, la FGR colocó el nombre de Roberto Blanco en órdenes de aprehensión vinculadas al huachicol fiscal, pero “El Señor de los Buques” ya se amparó.

Roberto Blanco es señalado de ser el presunto líder del huachicol fiscal, con una incautación de 8 millones de litros de hidrocarburos que se realizó en Ensenada, Baja California.

Mefra Fletes, empresa de Roberto Blanco. (Especial)

Sin embargo, el dueño de Mefra Fletes se amparó en dos ocasiones para evitar que la orden de aprehensión en su contra se llevara a cabo.

Datos consultados por Infobae señalan que el primer amparo fue en el Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en Nuevo León. Sin embargo, este se envió al Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal del Estado de México.

El Juzgado del Estado de México fue quien admitió la demanda y amparó a Roberto Blanco en una primera ocasión.

Asimismo, en septiembre de 2025, Roberto Blanco tramitó otro amparo en el juzgado federal de Baja California, adelantándose a una probable orden de aprehensión. Sin embargo, el Juez de Distrito Especializado aún no admitía este proceso.

En los amparos que Roberto Blanco tramitó, argumentó la posibilidad de “privación ilegal de la libertad” fuera de los procesos adecuados, así como una posible “desaparición forzada de persona” que lleven a su ejecución.

Roberto Blanco también está vinculado con narcotráfico en Estados Unidos

El dueño de Mefra Fletes es buscado por la FGR por el huachicol fiscal, pero en Estados Unidos no se salva por el vínculo que tendría con el narcotráfico.

En el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, Roberto Blanco también se encuentra ligado al ingreso de combustible de forma ilegal desde Texas, omitiendo pago de aranceles.

Asimismo, el Departamento lo tiene vinculado al lavado de dinero bajo su empresa Mefra Fletes, con presuntas conexiones con cárteles.