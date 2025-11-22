Luego de una juez federal determinara que Javier Duarte permanecerá en la cárcel, te contamos cuál será la fecha en que podría salir el exgobernador del estado de Veracruz.

Y es que durante la audiencia de hoy viernes 21 de noviembre, la jueza rechazó la solicitud presentada por la defensa de Javier Duarte, mediante la cual busca obtener su libertad anticipada.

Javier Duarte (William Gularte / Cuartoscuro)

La fecha en la que Javier Duarte podría salir de la cárcel

Este viernes una jueza federal determinó que Javier Duarte no cumplía con los requisitos necesarios para obtener su libertad anticipada, por lo que estipuló que deberá permanecer en la cárcel a purgar el resto de su condena.

Con esto, la fecha estimada en la que Javier Duarte podría salir de la cárcel será en abril de 2026, una vez que haya cumplido con los 9 años de condena que le fueron impuestos por los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa.

Cabe recordar que dicha sentencia le fue dictada el 26 de septiembre de 2018, pero se contabiliza el tiempo que ya pasó en la cárcel tras su detención el 15 de abril de 2017.

Según señaló su defensa, en los próximos días analizarán la posibilidad de presentar un recurso de amparo por la decisión de la jueza federal.

No obstante, indicaron que la presentación de esta medida dependerá de los tiempos procesales, pues existe la posibilidad de que no recurran a esta y mejor elijan cumplimentar todo el tiempo de la condena.