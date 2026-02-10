Pablo Campuzano, uno de los abogados de Javier Duarte, brindó una entrevista desde la cama de un hospital para negar que el exgobernador de Veracruz esté intentando evadir el juicio por el delito de peculado.

“Tuve una operación de páncreas [...] No tendríamos ninguna razón para no acudir” Pablo Campuzano, abogado de Javier Duarte

Esta nueva acusación presentada por la Fiscalía General de la República (FGR), asegura que Javier Duarte desvió en el 2012 más de 5 millones de pesos destinados a personas con discapacidad.

Abogado confía en que no procederá la acusación de peculado contra Javier Duarte

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, el abogado de Javier Duarte explicó que se ausentó de la audiencia debido a un tumor en el páncreas y adelantó que Duarte no tendría por qué temer, ya que la acusación por peculado es débil.

“No es un delito que nos preocupe [...] El delito habría sido cometido en el 2012. A más tardar en el 2020 hubiera PREESCRITO. Entonces, si durante 14 años no lo persiguieron, ¿Por qué no pueden esperar una recuperación de 10 días? Abogado de Javier Duarte

Aunque la fecha estimada para que Javier Duarte salga de prisión es abril de 2026 tras nueve años preso, esta podría ampliarse hasta 14 años más si se comprueba el delito de peculado.

En tanto, su defensa pide que sea reprogramada la audiencia hasta que su estado de salud sea oportuno.

Caso Duarte: Juicio del exgobernador se realizaría el 12 de febrero sin su defensa

Luego de que los abogados de Javier Duarte no se presentaran a la audiencia del 9 de febrero por motivos de salud, el fiscal Julián Antonio Cobos Castillo pidió al juez realizar la diligencia y asignarle un abogado de oficio.

El fiscal argumentó que suman ya tres veces en las que Javier Duarte ha pospuesto su audiencia, por lo que, según dijo, es más que claro que el exgobernador intenta evadir el juicio por el delito de peculado.

El juez del caso Duarte accedió a la petición y determinó que la audiencia por el delito de peculado se realice el 12 de febrero, toda vez que la fecha no sea modificada tras las razones dadas por la defensa de Javier Duarte.