Claudia Sheinbaum, presidenta de México, confirmó reuniones con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT) pero aclaró que solo han sido para hablar de agenda legislativa y no negociaciones para la reforma electoral.

“Los he recibido en otras ocasiones pero no es para decir a ver cómo le hacemos para que ustedes estén de acuerdo con la reforma (electoral)” Claudia Sheinbaum

La presidenta dijo que sobre la reforma electoral se habla con todos los sectores mediante la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Comisión para la Reforma Electoral.

Sheinbaum: reforma electoral la decidió la gente

Claudia Sheinbaum dijo que la reforma electoral es resultado es lo que la gente ha pedido mediante encuestas , por lo que descartó que haya negociaciones con los partidos políticos.

Una de esas peticiones es la reducción de montos sobre el costo general de las elecciones y los montos asignados a partidos.

“La decisión de la reforma que ya vamos a enviar muy pronto… es una decisión a partir de los foros… no es un toma y daca y tiene que a ver con lo que piensa la gente... esencialmente la gente lo que ha planteado, disminución de los montos… incluidos los partidos políticos...” Claudia Sheinbaum

Los principales puntos que enlistó, son:

Disminución del costo de elecciones

Disminución de montos a partidos

Mayor democracia, más allá de lo electoral

Representación proporcional

Mexicanos en el exterior

Claudia Sheinbaum recibió a los coordinadores de Morena

Claudia Sheinbaum dijo que su propuesta es responsable, ello ante inconformidades del PVEM y el PT por no se incluidos en los encuentros que la presidenta con los coordinadores de Morena, Ricardo Monreal y Adán Augusto López.

La mandataria ha reconocido encuentros con líderes de Morena como Luisa María Alcalde, Andrés Manuel López Beltrán.

Previo a sus recientes declaraciones, ha señalado que no no hay negaciones sobre la reforma electoral.