La dirigente del Partido Verde, Karen Castrejón, informó que ante el inicio del debate en torno a la reforma electoral, se reunirán con Pablo Gómez para definir los acuerdos que correspondan.

Así lo indicó luego de sostener un encuentro el martes 20 de enero con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, en el que abordaron diversos temas como el de la reforma electoral.

Partido Verde se reunirá con Pablo Gómez de cara a la discusión de la reforma electoral

Rumbo al inicio de la discusión de la reforma electoral, la dirigencia del Partido Verde se reunirá con el presidente de la Comisión Presidencial para la reforma, Pablo Gómez, con el fin de conocer el proyecto y abrir la comunicación.

Sobre ello, Karen Castrejón declaró que así se definió en el encuentro del 20 de enero con Rosa Icela Rodríguez, en el que se estableció que sería la próxima semana cuando se celebre la reunión con Pablo Gómez.

“Uno de los puntos principales de la plática fue el tema de la reforma electoral, pero en la cual no hay ni siquiera una redacción, ni tampoco un periodo en el que se pretende enviarla. Conoceremos nosotros de primera mano los puntos que tratará" Karen Castrejón. Dirigente del Partido Verde

Sin embargo, resaltó que de momento no se pueden establecer detalles del proyecto dado que aún no hay una redacción oficial del mismo, por lo que lo primero será conocer la propuesta que elabore la comisión.

Con respecto a lo anterior, Karen Castrejón aseveró que se les garantizó que conocerán de primera mano la iniciativa y a partir de ello, estarán en condiciones de presentar una postura oficial y sus propuestas.

Karen Castrejón Trujillo, dirigente del Partido Verde (@karencastrejont / X)

Partido Verde esperará a conocer propuesta de reforma electoral para plantear demandas

Al insistir en que durante la reunión con Rosa Icela Rodríguez no se abordaron detalles de la reforma electoral ante la inexistencia de la propuesta, la dirigente del Partido Verde refirió que esperarán a conocer la iniciativa.

Lo anterior debido a que dijo que no se planteó ninguna demanda alrededor de la reforma electoral, sino que se acordó seguir conversando para que en cuanto se conozca la redacción de la propuesta, se planteen las observaciones.

“No planteamos ninguna demanda, quedamos de ir conversando más adelante ya que conozcamos exactamente de qué va a venir, pues no hay una redacción, todo lo que se ha especulado ha sido solo eso" Karen Castrejón. Dirigente del Partido Verde

Cabe destacar que en el encuentro del 20 de enero con Rosa Icela Rodríguez, estuvieron presentes los coordinadores del Partido Verde en el Congreso, Carlos Puente y Manuel Velasco.