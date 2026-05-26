La Comisión de Puntos Constitucionales aprobó la iniciativa impulsada por Claudia Sheinbaum Pardo para retrasar la siguiente elección judicial federal y estatal hasta junio de 2028.

Con 29 votos a favor y 11 en contra, Morena y sus aliados avalaron las modificaciones constitucionales que ahora serán discutidas en el pleno de San Lázaro.

La propuesta presentada el 20 de mayo de 2026 busca reorganizar el proceso electoral judicial y fortalecer mecanismos técnicos relacionados con selección, evaluación y paridad de candidaturas.

Reforma judicial busca reorganizar elección de jueces y magistrados

El diputado poblano Julio Miguel Huerta Gómez respaldó la iniciativa presidencial al señalar que elegir jueces requiere tiempo suficiente, perfiles evaluados y procedimientos técnicamente sólidos.

Huerta afirmó que la reforma permitirá corregir problemas relacionados con boletas complejas, padrones desactualizados y mecanismos que podrían afectar la legitimidad del proceso electoral judicial próximo.

Poder Judicial ( Cuartoscuro / Mario Jasso)

La propuesta también contempla adecuar la Revocación de Mandato para realizarla junto con elecciones federales, con el objetivo de incrementar la participación ciudadana nacional.

Además, plantea fortalecer los Comités de Evaluación mediante reducción de candidaturas, simplificación de boletas y reorganización territorial para garantizar mayor certeza jurídica en futuras elecciones judiciales.

La Barra Mexicana de Abogados expresó preocupación por la reforma constitucional al considerar que mantiene problemas estructurales y aumenta la incertidumbre institucional dentro del sistema judicial mexicano.

El organismo sostuvo que la iniciativa no fortalece mecanismos basados en mérito, experiencia y especialización, además de privilegiar factores ajenos a la capacidad técnica judicial.

La segunda elección judicial en México estaba prevista para 2027, luego de los primeros comicios realizados en 2025, donde participó únicamente el 13% del padrón electoral.