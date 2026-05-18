La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que enviaría a la Cámara de Diputados un proyecto de reforma para mover la elección al Poder Judicial al 2028, por lo que se convocará a un periodo extraordinario.

Ricardo Monreal, diputado de Morena, señaló que esta semana se desahogará el tema del periodo extraordinario en la sesión de la Comisión Permanente para que se discuta el tema de la reforma judicial.

Periodo extraordinario para discutir reforma judicial sería convocado este jueves, afirma Monreal

El diputado Ricardo Monreal detalló que la reforma judicial de Claudia Sheinbaum busca prorrogar la fecha de la elección de jueces y magistrados del Poder Judicial Federal, además de introducir otros cambios.

Monreal anuncia definición de periodo extraordinario para discutir reforma judicial (Captura de pantalla)

A través de un video publicado en redes sociales, Ricardo Monreal reiteró que la Cámara de Diputados será la de origen, por lo que asumirán esta tarea con responsabilidad y apego constitucional.

“Estamos listos para recibirla y para que podamos en tiempo y forma dictaminarla junto con las otras iniciativas que existen al respecto”. Ricardo Monreal

Ricardo Monreal comentó que este jueves “se tomará la decisión de la convocatoria al periodo extraordinario que tendrá verificativo la semana próxima”. Se espera que esté definido antes de que termine mayo.

La premura del dictamen de la reforma judicial radica en que en septiembre de 2026 iniciará el periodo electoral, lo que impedirá que se legisle el cambio de las elecciones del Poder Judicial para 2028.

El cronograma está diseñado para dar tiempo a que los congresos locales participen en el proceso, cumpliendo con los requisitos constitucionales para las modificaciones de este tipo.