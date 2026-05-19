El vicepresidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, apoyó la iniciativa que retrasa la fecha de las elecciones al Poder Judicial a 2028, pues señaló que la decisión brinda certeza jurídica.

En entrevista con Radio Fórmula, el diputado señaló que aplazar la reforma judicial hasta 2028 evitará confusiones y facilitará el trabajo logístico de las autoridades electorales.

TEPJF pide mejorar reforma al Poder Judicial rumbo a elecciones 2027 (Yazmin Betancourt)

Gutiérrez Luna respalda separar comicios para evitar cargas al INE y afinar detalles

Gutiérrez Luna subrayó que no empalmar las elecciones judiciales con las elecciones políticas permitirá que no haya complicaciones logísticas en el INE, el cual será encargado de ambos procesos.

Asimismo, señaló que el espacio entre un proceso y otro podrá ser aprovechado para detectar, analizar y, de ser el caso, mejorar o simplificar el proceso electoral para elegir al Poder Judicial.

Sergio Gutiérrez Luna subrayó que algunos de los detalles que podrían perfeccionarse tienen que ver con:

Composición de las boletas

Ubicación de las casillas para votar

Mejoras en los Comités Técnicos

Finalmente, comentó que la alianza Morena, PT y Partido Verde estará dispuesta a votar a favor de la iniciativa presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum para separar las fechas entre ambas elecciones.

Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Cámara de Diputados (Captura de pantalla)

Sheinbaum propone mover la elección judicial a 2028

Claudia Sheinbaum anunció que el Poder Ejecutivo presentará una reforma constitucional para cambiar la fecha de la elección judicial, originalmente prevista para 2027, coincidiendo con la elección federal.

Con esto, se propone llevarlo a cabo en 2028, sumando además la reducción del número de candidatos y la simplificación de la boleta electoral.

La propuesta será enviada el lunes 18 de mayo a la Comisión Permanente para que sea turnada a la Cámara de Diputados.