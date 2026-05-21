La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez y Luisa Alcalde, consejera Jurídica de Presidencia, entregaron a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la propuesta de reforma judicial de Claudia Sheinbaum.

Fue durante la reunión que se celebró el miércoles 20 de mayo cuando las funcionarias acudieron a la sede del Senado de la República para hacer entrega oficial de la iniciativa.

Cabe destacar que se tiene previsto que sea durante la próxima semana cuando se lleve a cabo la discusión del proyecto, pues se turnará a la Cámara de Diputados para que se dictamen y pase al pleno.

Comisión Permanente recibe propuesta presidencial de reforma judicial (@LauraI_Castillo/X)

Rosa Icela Rodríguez y Luisa Alcalde entregan reforma judicial ante Comisión Permanente

Al ser recibidas por el senador de Morena, Ignacio Mier, Rosa Icela Rodríguez y Luisa Alcalde entregaron a la Comisión Permanente la propuesta de reforma judicial de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Tras cumplirse el proceso de entrega-recepción, la presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Laura Itzel Castillo, adelantó que el mismo miércoles 20 de mayo se turnará la iniciativa a la Cámara de Diputados.

De la misma forma, indicó por medio de un mensaje que compartió en sus redes sociales que la iniciativa presidencial establece una serie de cambios al sistema judicial como el caso de los siguientes:

Cambiar la fecha de la próxima elección del Poder Judicial para que se celebre hasta el mes de junio de 2028 y no en 2027

La creación de una Comisión Coordinadora de los comités de selección

Implementar acciones que faciliten el diseño de la boleta para hacer que el derecho al voto sea más accesible

Reducir el número de candidatas y candidatos en los procesos de elección

Comisión Permanente recibe propuesta presidencial de reforma judicial (@LauraI_Castillo/X)

Reforma judicial de Sheinbaum se discutiría la siguiente semana

De acuerdo con lo indicado en reportes, la propuesta de reforma judicial de la presidenta Claudia Sheinbaum que ya llegó a la Comisión Permanente, podría discutirse a la brevedad.

Sobre ello, en la agenda legislativa se tiene previsto que la Comisión Permanente defina el 21 de mayo la convocatoria de un periodo extraordinario para que se revisen entre otros puntos, la propuesta de reforma.

Según se ha adelantado, se propondrá que el periodo extraordinario de sesiones inicie durante la siguiente semana, por lo que también se considera que el proyecto de Claudia Sheinbaum se revisará durante esos días.