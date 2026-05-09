El gobierno de Jalisco informó que no adelantará las vacaciones tal como propuso Mario Delgado, secretario de Educación. Las clases seguirán hasta el 30 de junio como lo marca el calendario escolar.

A través de un comunicado, el gobierno Jalisco aclaró que “en ningún momento” planteó adelantar la conclusión del ciclo escolar y aseguró que no comparte la medida anunciada por la SEP.

Ante la propuesta de Mario Delgado, la administración estatal sostuvo que modificar el calendario afectaría el aprendizaje de niñas, niños y adolescentes, además de complicar la organización de las familias.

Jalisco adelanta que no recortará clases, seguirán hasta el 30 de junio (Gobierno de Jalisco)

Jalisco fija postura ante propuesta de adelantará vacaciones: clases seguirán hasta el 30 de junio

El gobierno de Jalisco anunció que no adelantará las vacaciones, argumentando que el recorte al calendario escolar no favorece la adecuada organización académica ni familiar.

Uno de los argumentos que dio la SEP para adelantar las vacaciones fue el Mundial 2026 en México. Ante esto, Jalisco prevé suspender clases presenciales durante los cuatro días en que Guadalajara será sede de los partidos.

El gobierno de Jalisco se dijo en favor de que los docentes tengan mayor oportunidad de descanso; sin embargo, también se debe priorizar la educación de las niñas, niños y adolescentes.

La postura fue respaldada por Juan Carlos Flores Miramontes, secretario de Educación de Jalisco, quien señaló en redes sociales que Jalisco mantendrá vigente el calendario estatal previamente aprobado.

Jalisco adelanta que no recortará clases, seguirán hasta el 30 de junio (Captura de pantalla )