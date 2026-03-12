María Damaris Silva Santiago es una activista, educadora y política mexicana, integrante del partido Morena, quien actualmente se desempeña como Diputada Federal plurinominal en la LXVI Legislatura del Congreso de la Unión.

En 2026, la diputada se volvió tendencia en redes sociales y medios de comunicación tras ser captada realizando gestos y muecas durante un discurso de Ricardo Monreal.

El incidente ocurrió mientras el coordinador de la bancada guinda expresaba un reconocimiento a los líderes de la oposición (PRI y PAN), lo que generó una reacción viral que ha puesto los reflectores sobre su postura política y su historial como defensora migrante en este 2026.

¿Quién es María Damaris Silva Santiago?

María Damaris Silva Santiago es una activista con una profunda raíz en la lucha social, destacando por sus 30 años de residencia en Estados Unidos, donde se dedicó a la defensa de los derechos de los connacionales.

Es conocida por su rol como Consejera Nacional de Morena y por organizar foros migratorios que brindan respaldo legal y social ante las políticas restrictivas en el extranjero. Su liderazgo se caracteriza por un fuerte vínculo con los colectivos de música y cultura popular, siendo fundadora de iniciativas de integración para migrantes.

¿Qué edad tiene María Damaris Silva Santiago?

María Damaris Silva Santiago tiene 53 años de edad. Nació el 25 de junio de 1972.

¿María Damaris Silva Santiago tiene pareja?

María Damaris Silva Santiago mantiene su situación sentimental fuera del escrutinio público. En sus perfiles oficiales y declaraciones de transparencia, no se ha proporcionado información verificada sobre una pareja actual.

¿Qué signo zodiacal es María Damaris Silva Santiago?

Al haber nacido el 25 de junio, María Damaris Silva Santiago es Cáncer. Perteneciente al elemento Agua, se distingue por una emotividad intensa, una lealtad protectora hacia su grupo y una tenacidad intuitiva.

¿María Damaris Silva Santiago tiene hijos?

María Damaris Silva Santiago mantiene su vida personal en privado, por lo que no se conoce si tiene hijos.

¿Qué estudió María Damaris Silva Santiago?

La formación de María Damaris Silva Santiago está vinculada al sector educativo.

¿En qué ha trabajado María Damaris Silva Santiago?

Damaris Silva es reconocida por ser una “diputada migrante” que ha escalado en la estructura de Morena gracias a su base social en el extranjero. Su trayectoria completa incluye: