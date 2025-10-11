La Comisión Nacional del Agua (Conagua) dio a conocer la trayectoria actual y estados que serán afectados con lluvias ese 11 de octubre de 2025 por el paso de depresión tropical Raymond.
El pronóstico indica que la depresión tropical provocará lluvias intensas para las próximas horas de este sábado en:
- Sur de Baja California Sur
- Centro y este de Sonora
- Oeste y sur de Chihuahua
Muy fuertes en:
- Durango
- Sinaloa
- Nayarit
Fuertes:
- Baja California
A las 15:00 horas (hora centro de México), se reportó que la depresión tropical Raymond se localizó a 45 kilómetros al sur-sureste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.
Lluvias en México: ¿Cuáles serán las afectaciones de Raymond?
Según informó la Conagua, las lluvias generadas por el paso de Raymond podrían traer consigo varias afectaciones en los estados mencionados, tales como:
- Descargas eléctricas
- Generar encharcamientos
- Deslaves e inundaciones
- Árboles y anuncios publicitarios caídos
Además de lluvias, generará vientos de diferentes magnitudes, como:
- De 45 a 55 km/h con rachas de 65 a 75 km/h en el sur de Baja California Sur
- De 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en costas de Nayarit y Sinaloa
- De 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 50 km/h en Baja California, Sonora y Chihuahua
- Oleaje de 2.5 a 3.5 metros (m) de altura en la costa sur de Baja California Sur, Sinaloa y Nayarit
- De 1.5 a 2.5 m en el occidente de Baja California
La Conagua exhorta a la población a atender los avisos del Servicio Meteorológico Nacional y seguir las recomendaciones de Protección Civil.