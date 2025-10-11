La Comisión Nacional del Agua (Conagua) dio a conocer la trayectoria actual y estados que serán afectados con lluvias ese 11 de octubre de 2025 por el paso de depresión tropical Raymond.

El pronóstico indica que la depresión tropical provocará lluvias intensas para las próximas horas de este sábado en:

Sur de Baja California Sur

Centro y este de Sonora

Oeste y sur de Chihuahua

Muy fuertes en:

Durango

Sinaloa

Nayarit

Fuertes:

Baja California

A las 15:00 horas (hora centro de México), se reportó que la depresión tropical Raymond se localizó a 45 kilómetros al sur-sureste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

lluvias (Cuartoscuro)

Lluvias en México: ¿Cuáles serán las afectaciones de Raymond?

Según informó la Conagua, las lluvias generadas por el paso de Raymond podrían traer consigo varias afectaciones en los estados mencionados, tales como:

Descargas eléctricas

Generar encharcamientos

Deslaves e inundaciones

Árboles y anuncios publicitarios caídos

Además de lluvias, generará vientos de diferentes magnitudes, como:

De 45 a 55 km/h con rachas de 65 a 75 km/h en el sur de Baja California Sur

De 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en costas de Nayarit y Sinaloa

De 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 50 km/h en Baja California, Sonora y Chihuahua

Oleaje de 2.5 a 3.5 metros (m) de altura en la costa sur de Baja California Sur, Sinaloa y Nayarit

De 1.5 a 2.5 m en el occidente de Baja California

La Conagua exhorta a la población a atender los avisos del Servicio Meteorológico Nacional y seguir las recomendaciones de Protección Civil.