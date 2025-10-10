El Comité Estatal de Emergencias, encabezado por el gobernador Julio Menchaca, reportó que las inundaciones en Hidalgo han dejado un saldo de 16 muertos por el paso del huracán Priscila.

De acuerdo con autoridades de Hidalgo, cientos de familias han visto afectaciones en su patrimonio o han tenido pérdida total del mismo, principalmente en los municipios de:

Metztitlán

Zacualtipán

Tianguistengo

Algunas de estas regiones se mantienen incomunicadas debido a los cortes de luz, además de que se han reportado personas atrapadas en sus casas, derrumbes, ríos desbordados, entre otros.

De acuerdo con el Secretario de Gobierno de Hidalgo, Guillermo Olivares Reyna, hasta hoy 10 de octubre de 2025 se han registrado 16 muertes, además de cientos de afectaciones como:

Comunidades incomunicadas: 90

Escuelas afectadas: 380

Inundaciones: 27

Albergues habilitados: 95

Viviendas afectadas: 1000

Muertos: 16

Puentes afectados: 5

Ríos desbordados: 6

Municipios sin energía eléctrica: 17

Árboles caídos que afectan vialidades: 20

Derrumbes: 87

Deslaves: 38

Hospitales afectados: 59

Centros de salud funcionando: 480

Caminos afectados: 71

Abiertos: 7

Parcialmente abiertos: 32

Cerrados: 32

Ante este panorama, cientos de familias solicitan al gobierno apoyo y traslado en helicóptero, pues algunos de los accesos se encuentran totalmente bloqueados y aún continua la alerta por lluvia en la zona.