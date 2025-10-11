El tigre de bengala que escapó del Parque Animalia, ubicado en el municipio de Xicotepec, Puebla, luego de que las intensas lluvias en la región provocaran daños en las instalaciones del zoológico, fue encontrado muerto.

De acuerdo con los reportes, la fuga del animal se registró debido a las afectaciones estructurales que se han presentado a causa de las lluvias en Puebla, que impactaron directamente en la seguridad del recinto.

Durante las labores de la búsqueda del tigre de bengala que se desplegaron en la zona de los hechos, un vecino reportó el hallazgo del animal, sin embargo, autoridades municipales indicaron que fue encontrado muerto.

Tigre de bengala que escapó del Parque Animalia fue encontrado muerto

El alcalde del municipio de Xicotepec, Carlos Barragán Amador, informó la mañana de esta sábado 10 de octubre, que el tigre de bengala que había escapado del Parque Animalia fue localizado muerto la tarde del viernes.

En su publicación, el presidente municipal resaltó que los restos sin vida del ejemplar fue encontrados debajo raíces y escombros, en una zona afectada por las lluvias en Puebla.

De la misma forma, el presidente municipal apuntó en su mensaje que el hallazgo del tigre de bengala ocurrió gracias a que un trabajador detectó parte del cuerpo del animal bajo los escombros.

Asimismo, Carlos Barragán Amador explicó que el operativo formal de búsqueda iniciaría este sábado, pero la localización del cuerpo se dio antes pese a las condiciones que dificultaban su visibilidad y acceso.

Aunque no se detalló la causa exacta de la muerte, el entorno donde fue hallado sugiere que las afectaciones provocadas por las lluvias e inundaciones pudieron influir en el desenlace.

Alcalde de Xicotepec reporta hallazgo de tigre de bengala muerto (Carlos Barragan Amador/Facebook)

Profepa alertó por tigre de bengala que escapó de Parque Animalia

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), había emitido una lerta la población por el riesgo que representaba la fuga del tigre de bengala del Parque Animalia en Puebla.

Lo anterior debido a que por medio de un comunicado, la dependencia federal hizo un llamado para no intentar capturar, herir ni ahuyentar al felino en caso de que fuera avistado en áreas cercanas.

Asimismo, la Profepa recomendó resguardarse en un lugar seguro y comunicarse de inmediato al número de emergencias 911 en caso de observar al animal de 130 kilos de peso.

Además, resaltó que veterinarios especializados, personal de la Marina, elementos de seguridad estatal y del municipio, se sumaron al operativo para localizar y contener al tigre de bengala de forma segura.

Cabe resaltar que el Parque Animalia reportó que las lluvias en Puebla provocaron daños graves en su infraestructura, lo que derivó en la fuga del ejemplar por la que no se reportaron personas afectadas.