El copropietario de Miss Universo, Raúl Rocha Cantú, fue captado en el Ritz de París, Francia pese a que cuenta con una orden de aprehensión por parte de la Fiscalía General de la República (FGR).

Captan a Raúl Rocha en el Ritz de París

Aunque cuenta con una orden de aprehensión en su contra tras haber sido dado de baja en el programa de protección a testigos de la FRG, Raúl Rocha parece no estar inmutado pues tal y como se dio a conocer, el empresario regiomontano se encuentra en París.

@_RitzParis Un trafiquant de carburant et d'armes lié aux cartels de la drogue séjourne dans son hôtel ; il s'appelle Raúl Rocha Cantú. pic.twitter.com/NLaNdQw5q0 — Elena Chávez (@luzelenachavez8) December 23, 2025

Pues a través de redes sociales, los usuarios hicieron viral una foto reciente de Raúl Rocha Cantú en donde se puede observar en un hotel; posteriormente se dio a conocer que se encontraba en el Ritz, uno de los hoteles más famosos de París, Francia.

Inmediatamente, varios usuarios comenzaron a etiquetar a la FGR e incluso a las cuentas oficiales del Ritz de Paris revelando que en sus instalaciones estaban albergando a un prófugo de la justicia mexicana, es decir Raúl Rocha Cantú.

No obstante, no se ha revelado información sobre Raúl Rocha, su situación jurídica actual o si es que la orden de aprehensión en su contra continúa vigente, o si es que aún sigue hospedado en el Ritz de Paris.

De momento habrá que esperar a las actualizaciones e información por parte de las autoridades para saber qué ocurrirá con Raúl Rocha y su orden de aprehensión en su contra por los delitos de:

Crimen organizado

Robo y tráfico de hidrocarburos

Tráfico de armas

Catean centro de operaciones de Raúl Rocha Cantú

Se reveló que el centro de operaciones de Raúl Rocha Cantú ubicado en Querétaro, quien actualmente cuenta con una orden de aprehensión en su contra, fue cateado.

En el lugar que las autoridades han señalado como uno de los centros en donde se realizaba el contrabando de hidrocarburo de Estados Unidos y Guatemala o robados de los ductos de Pemex, se aseguraron 180 mil litros de combustible y 3 tractocamiones.

El operador del centro de operaciones que aseguran era de Raúl Rocha Cantú, era Daniel Roldán “El Inge” de quien también existía una orden de aprehensión por delincuencia organizada siendo pieza clave de la organización y ahora se encuentra fugitivo.

De acuerdo con el expediente, el lugar cateado por las autoridades llamado ‘La Escuela’, es propiedad de Rocha Cantú; sin embargo, se simuló una compra venta para que fuera utilizado como centro de operación del grupo criminal en donde llegaron 22 millones de litros de diesel que fueron traidos en buque a México en enero pasado en el puerto de Altamira, Tamaulipas.