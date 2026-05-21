Ariadna Montiel, dirigente nacional del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) acusa a a Maru Campos de “traición a la patria” tras contradicciones en entrevistas.

Maru Campos, gobernadora de Chihuahua, es acusada de permitir operaciones de agentes de la CIA en la entidad sin el permiso del Gobierno federal y acudió a Radio Fórmula a dar entrevistas.

Pero en estas conversaciones, Maru Campos presentó contradicciones al referirse sobre sí ella tenía conocimiento o no sobre la presencia de agentes extranjeros en su estado.

Es por ello que la presidenta nacional de Morena mantiene sus señalamientos en contra de Maru Campos por “traición a la patria”.

Se confirma: la panista @MaruCampos_G acepta que violó la soberanía nacional y cometió traición a la patria.



Contradiciéndose, en entrevista con @CiroGomezL afirmó que no sabía de la presencia de agentes estadounidenses en #Chihuahua; horas después, con @lopezdoriga, confesó en… pic.twitter.com/RXVSxSBxeB — Ariadna Montiel Reyes (@A_MontielR) May 21, 2026

Maru Campos lucía nerviosa al dar entrevistas sobre si ella sabía o no de los agentes de la CIA en Chihuahua

Campos participó en los programas de Ciro Gómez Leyva y Joaquín López-Dóriga donde presentó dos versiones sobre si sabía o no que agentes de la CIA participaban en operaciones de seguridad en su estado.

Pero con ambos periodistas, la gobernadora lucía nerviosa al no saber qué responder si tenía conocimiento o no del tema.

Con Ciro Gómez Leyva negó conocer que agentes extranjeros estuvieran trabajando en su entidad, además sostuvo que ella no autorizó ese tipo de operaciones.

"Yo tenía muy claro que había un operativo en Pinal, una comunidad que está a 14 kilómetros de la cabecera municipal de Morelos (...) una servidora no gestionó, una servidora no autorizó y una servidora tampoco sabía ni tenía conocimiento de que había agentes norteamericanos en suelo chihuahuense" Maru Campos con Ciro Gómez Leyva

Mientras que con Joaquín López-Dóriga, Maru Campos parecía estar más nerviosa e incluso sonreía y se distraía antes las preguntas que le hacía el periodista.

Pero en ambas entrevistas, Maru Campos admitió que al menos, el entonces titular de la Agencia de Investigación Criminal de Chihuahua, Pedro Román Oseguera Cervantes, sí sabía de la presencia de los agentes de la CIA.

Además, Maru Campos admitió con Joaquín López-Dóriga que tenía contacto con otras agencias estadounidenses como el FBI y la DEA, con quienes permitía operaciones y extradiciones sin permiso del gobierno federal.