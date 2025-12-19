La Fiscalía General de la República (FGR) defendió la legalidad de la nueva orden de aprehensión que se giró en contra del empresario Raúl Rocha Cantú.

Por medio de un breve mensaje que compartió en sus redes, la FGR aseveró que las actuaciones que se efectúan en torno al empresario se llevan a cabo en estricto apego a la ley.

“La FGR informa que lleva a cabo sus actuaciones de acuerdo con el marco jurídico y en apego al debido proceso” FGR

FGR se pronuncia sobre orden de aprehensión contra Raúl Rocha Cantú

En su mañanera del 18 de diciembre, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que se emitió una nueva orden de aprehensión contra Raúl Rocha Cantú, pero indicó que la FGR deberá informar sobre el caso.

Ante ello, la fiscalía federal compartió un mensaje en su cuenta de X, en el que se pronunció en torno al procedimiento y defendió la legalidad de la nueva orden de aprehensión que se giró.

Lo anterior debido a que en el escueto tuit, la FGR aseveró que las acciones que ha emprendido se están ejecutando de acuerdo con el marco jurídico y en total apego al debido proceso.

FGR defiende nueva orden de aprehensión contra Raúl Rocha Cantú (@FGRMexico/X)

Tras defender su actuación, la dependencia garantizó que en el momento que se cuente con información relevante en torno al caso de Raúl Rocha Cantú, se dará a conocer de manera pública.

Cabe destacar que con la nueva orden de aprehensión se le revocó el criterio de oportunidad del que gozó por 26 días, como parte de un acuerdo que lo colocó como “testigo colaborador”.

FGR obtuvo nueva orden de aprehensión contra Raúl Rocha Cantú

El 19 de noviembre de 2025, la FGR todavía encabezada por Alejandro Gertz Manero, anuló la orden de aprehensión que se giró contra Raúl Rocha Cantú, debido a que le otorgó un criterio de oportunidad.

Sin embargo, incumplió con sus obligaciones al ausentarse en dos ocasiones de audiencias presenciales a las que se le citó, por lo que se le retiró el beneficio y se emitió una nueva orden por estos delitos:

Delincuencia organizada: se le acusa de integrar una estructura criminal con fines de tráfico ilícito, coordinando operaciones y recursos para actividades ilegales

Tráfico de armas de fuego: señalado por participar en la introducción y distribución de armamento sin autorización, vinculado a redes que abastecen a grupos delictivos

Tráfico de hidrocarburos: imputado por operaciones de comercio ilegal de combustibles, conocido como huachicol, que afecta tanto a Pemex como al mercado energético formal