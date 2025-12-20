Un juez federal otorgó una suspensión provisional al empresario Raúl Rocha Cantú, dueño del certamen Miss Universo, tras promover un amparo para evitar comparecer de manera física ante la Fiscalía General de la República (FGR) como testigo.

La decisión fue tomada el 12 de diciembre por Mario Melo Cardoso, juez Primero de Distrito en materia penal de Nuevo León, quien aceptó tramitar el amparo solicitado por Rocha Cantú, permitiéndole realizar su declaración de forma virtual.

Juez concede suspensión provisional a Raúl Rocha Cantú; evita declarar presencialmente ante la FGR

La FGR, a través de su Fiscalía Especializada en Terrorismo, Acopio y Armas, había rechazado la solicitud del empresario para declarar de manera remota. Ante esta negativa, Rocha Cantú solicitó la protección de la justicia federal.

El juez determinó que, con la suspensión provisional, se suspendieran los efectos de la citatoria como testigo, protegiendo al empresario de ser obligado a comparecer físicamente ante el Ministerio Público.

La medida también impide que Rocha Cantú sea privado de su libertad o sujeto a sanciones o medidas cautelares mientras se resuelve el amparo.

En noviembre, la FGR abrió una carpeta de investigación sobre su posible participación en un esquema de delincuencia organizada relacionado con el tráfico de armas y huachicol.