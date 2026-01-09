El copropietario de Miss Universo, Raúl Rocha Cantú, recibió la suspensión definitiva de un juzgado para continuar como testigo colaborador de la FGR (Fiscalía General de la República).

Fue el Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal de Nuevo León quien ordenó dicha suspensión, por lo que continuará la oportunidad que concedió el exfiscal, Alejandro Gertz Manero.

Esto pese a que la Fiscalía Especializada en Materia de delincuencia Organizada (FEMDO) revocó su estado de testigo colaborador.

Nota en desarrollo. En redes más información...