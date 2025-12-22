Raúl Rocha Cantú, dueño de Miss Universo, perdió su estatus de testigo colaborador con la Fiscalía General de la República (FGR), por lo que deberá comparecer ante la justicia por los delitos de:

Tráfico de armas

Tráfico de hidrocarburos

Cabe recordar que, en su calidad de testigo colaborador, Raúl Rocha Cantú podía enfrentar el proceso en libertad, siempre y cuando cumpliera con su obligación de comparecer ante la autoridad.

Raúl Rocha Cantú deberá comparecer presencialmente ante la FGR

Por mayoría de votos, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito decidió revocar el estatus de testigo colaborador del empresario Raúl Rocha Cantú.

FGR asegura que nueva orden de aprehensión contra Raúl Rocha Cantú es totalmente legal (Michelle Rojas/SDPnoticias)

Según el magistrado Carlos Alberto Flores, el Pleno Regional del Centro Norte determinó que los testigos están obligados a presentarse personalmente ante la autoridad para rendir su declaración sobre el hecho.

Por el argumento anterior, el tribunal resolvió que la suspensión concedida previamente por un juez de Distrito en Materia Penal a Raúl Rocha Cantú era improcedente, al estimar que obstaculizaba las investigaciones del caso.

Con la resolución del Segundo Tribunal, la suspensión provisional quedó sin efectos y la FGR recupera la facultad de exigir la comparecencia presencial de Raúl Rocha Cantú por los delitos de tráfico de armas, drogas e hidrocarburos.