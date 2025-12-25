El copropietario de Miss Universo, Raúl Rocha Cantú, publicó un mensaje navideño en medio del proceso que enfrenta en México ante la Fiscalía General de la República (FGR).

Desde mediados de diciembre de 2025, el empresario perdió su calidad de testigo colaborador, por lo que ahora deberá comparecer ante la justicia por los delitos de:

Delincuencia organizada

Huachicoleo

Tráfico de armas

No obstante, a pesar del proceso en su contra, Raúl Rocha Cantú ha sido visto en hoteles lujosos de Francia y, más recientemente, en redes sociales con un emotivo mensaje navideño.

Captan a Raúl Rocha Cantú en el Ritz de París (Especial)

El mensaje navideño de Raúl Rocha Cantú invita a la reflexión en medio de investigación de la FGR

Desde la cuenta oficial de Miss Universe, su presidente, Raúl Rocha Cantú, compartió en redes sociales un mensaje navideño que algunos interpretan como una respuesta indirecta al proceso que enfrenta en México.

Lo anterior, porque el mensaje navideño que compartió Raúl Rocha Cantú invita a la reflexión y a valorar los momentos simples de la vida como “caminar por los senderos de la paz”.

“La Navidad es una armonía suave de memoria, presencia y esperanza. Nos invita a valorar los momentos simples, a caminar por senderos de paz y a compartir lo mejor de quienes somos. Que las bendiciones desborden cada corazón y que el amor de Dios continúe creciendo dentro de nosotros”

El mensaje navideño de Raúl Rocha Cantú termina con un agradecimiento y deseos para las fiestas decembrinas: “Feliz Navidad y próspero Año Nuevo para todos, y gracias por compartir juntos esta alegría”.

Mientras, Raúl Rocha Cantú continúa siendo buscado por las autoridades luego de ser declinado como testigo protegido para, en su lugar, enfrentar las acusaciones en su contra por el delito de crimen organizado.