Raúl Bolaños, presidente de la Cámara de Diputados, pidió a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) citar al contratista José Alfredo Hernández Casillas y presentar un informe más detallado sobre la situación interna del Instituto Nacional Electoral (INE).

En entrevista con Azucena Uresti para Radio Fórmula, el legislador señaló que corresponde a la ASF investigar posibles irregularidades en el ejercicio de recursos públicos, tanto por parte de proveedores como de funcionarios.

“Por la Auditoría Superior de la Federación es la que investiga si hay observaciones en el ejercicio indebido de recursos tanto de proveedores como de funcionarios. Yo no estaría en condiciones de decirte, sé dónde está, no soy ministerio público” Raúl Bolaños, presidente de la Cámara de Diputados

Asimismo, Raúl Bolaños insistió en la importancia de que la ASF informe a las comisiones de la Cámara de Diputados sobre los hallazgos relacionados con el INE.

ASF deberá citar a José Alfredo Hernández Casillas, asegura Raúl Bolaños

Raúl Bolaños recordó que este viernes 30 de octubre de 2026, a las 12:00 horas, Aureliano Hernández Palacios Cardel, titular de la ASF, presentará su informe ante la Cámara de Diputados.

Ante ello, consideró que el auditor también deberá proporcionar información sobre las investigaciones relacionadas con el INE.

El presidente de la Cámara de Diputados enfatizó que corresponde a Aureliano Hernández Palacios Cardel citar directamente a José Alfredo Hernández Casillas, contratista del INE, quien ha sido vinculado con la exconsejera presidenta del organismo, Guadalupe Taddei.

“Pero sí debe la Auditoría, que por cierto hoy viene a dar su informe el auditor también a la Cámara de Diputados a las 12 del día, seguramente también va a informar sobre la situación del INE. Es la Auditoría la autoridad que debe citarlo también a este personaje” Raúl Bolaños, presidente de la Cámara de Diputados

Raúl Bolaños confía en que la ASF dé resultados por el caso del INE

Pese a los señalamientos relacionados con el INE y el contratista José Alfredo Hernández Casillas, Raúl Bolaños expresó su confianza en que la ASF presente resultados sobre las investigaciones.

El legislador destacó que la Auditoría ya anunció el inicio de las indagatorias correspondientes y señaló que mantiene comunicación con el diputado Javier Herrera, presidente de la Comisión de Vigilancia de la ASF.

De acuerdo con Bolaños, el legislador le informó que el auditor daría a conocer los hallazgos ante las diputadas y los diputados durante su comparecencia.

“Hizo público la semana pasada que iniciaba la averiguación. Yo ayer hablé con el diputado Javier Herrera que preside la Comisión de Vigilancia, de cierta manera él tiene contacto permanente con el auditor y me decía que el día de hoy que venga a rendir su informe va a dar noticias ante diputadas y diputados de lo que ha encontrado” Raúl Bolaños, presidente de la Cámara de Diputados

Bolaños también aseguró que confía en el trabajo de la Auditoría y consideró que la ciudadanía espera resultados sobre este caso.

“Te puedo decir que está haciendo una labor la Auditoría muy profesional y que sí va a haber resultados. Yo confío en Aureliano Hernández y la verdad es que la ciudadanía lo pide” Raúl Bolaños, presidente de la Cámara de Diputados

Finalmente, coincidió con Azucena Uresti en que las autoridades responsables deben explicar qué ocurrió al interior del INE y qué conocimiento tenían sobre las posibles irregularidades.