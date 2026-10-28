Investigación reveló una extensa red de corrupción vinculada a Guadalupe Taddei, expresidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), y a los empresarios José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas.

Mediante empresas fachada como Cajas Graf y Corporativo Zeg, estos proveedores simularon competencia en licitaciones de múltiples estados para adjudicarse contratos millonarios en material electoral.

Asimismo, la investigación destapó que el empresario José Alfredo Hernández designó a personas cercanas y funcionarios del INE como apoderados legales, incluyendo al actor de televisión César Rodríguez Ureña.

César Rodríguez Ureña fungió como representante de Corporativo Zeg, empresa de José Alfredo Hernández

César Rodríguez Ureña, conocido en el medio artístico como César Ureña, es un actor, cantante, modelo y presentador de televisión que figuró como apoderado e intermediario legal en la red de empresas de los hermanos Hernández Casillas.

César Rodríguez Ureña fue representante de Corporativo Zeg, empresa de José Alfredo Hernández (@cesarurenaoficial / Instagram)

En redes sociales se han difundido imágenes de Ureña asistiendo a reuniones privadas y celebraciones junto al contratista Alfredo Hernández Casillas.

En 2024, el Instituto Electoral del Estado de Nayarit (IEEN) otorgó a Corporativo Zeg un contrato por 7.9 millones de pesos para la adquisición de documentación sin emblema y material electoral.

El convenio fue firmado por la consejera presidenta del IEEN, María José Torres Hernández, y por César Rodríguez Ureña en calidad de representante legal de Corporativo Zeg.

Rodríguez Ureña firmó documentación formal como representante de Corporativo Zeg en diversos concursos locales donde la firma compitió contra Cajas Graf (empresa del mismo grupo empresarial) para aparentar contienda comercial:

Coahuila (2023): En marzo de 2023, en la licitación IEC/008/23 del Instituto Electoral de Coahuila, figuró por Corporativo Zeg y firmó el contrato LP-008-2023 por 12.4 millones de pesos.

Ciudad de México (2023): En agosto de 2023, se presentó como apoderado de Corporativo Zeg en la licitación IECM-LPN-01/23 del Instituto Electoral de la Ciudad de México, donde ambas finalistas pertenecían a la misma red de contratistas.

Jalisco: Suscribió por Corporativo Zeg en la licitación del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco (IEPC), que finalmente se adjudicó a Cajas Graf.

De acuerdo con registros del Registro Público de Comercio, desde el año 2020 Rodríguez Ureña ya figuraba como apoderado legal de Cajas Graf, la otra compañía central del grupo empresarial de los hermanos Hernández Casillas.

Se identifica red de contratación y simulación de competencia en el INE

La red de contratación y simulación de competencia en el INE se descubrió a través de investigaciones periodísticas respaldadas por la revisión de expedientes públicos.

Al analizar las licitaciones de materiales electorales en el INE y en varios institutos electorales estatales (como Sonora, Coahuila, Ciudad de México, Jalisco, Zacatecas y Nayarit), se detectó que las empresas que llegaban como finalistas o competidoras en los mismos concursos eran siempre del mismo grupo.

Los documentos oficiales de los contratos revelaron coincidencias directas:

Mismos apoderados: Empresas supuestamente rivales -como Cajas Graf, Corporativo Zeg, Tol Producciones o Formas Finas- compartían a los mismos representantes legales y administradores para firmar las propuestas y contratos (entre ellos César Rodríguez Ureña, Fabiola Araceli Rocha Pérez y Rodolfo Higareda Coen).

Mismo domicilio fiscal: Se identificó que empresas participantes, como Tol Producciones, registraban la misma dirección fiscal en la alcaldía Tlalpan que otras compañías del grupo.

La consulta de inscripciones corporativas confirmó que personajes como el actor César Rodríguez Ureña figuraban legalmente como apoderados de Cajas Graf desde 2020 y posteriormente de Corporativo Zeg.

César Rodríguez Ureña fue representante de Corporativo Zeg, empresa de José Alfredo Hernández (@cesarurenaoficial / Instagram )

La investigación rastreó cómo apoderados o personas ligadas a las empresas contratistas terminaron dentro del organismo electoral durante la gestión de Guadalupe Taddei.

Por ejemplo, Jesús Octavio García (apoderado de Cajas Graf) fue nombrado encargado de la Dirección Ejecutiva de Administración del INE, y Jonathan Navarrete Torres o Juan Carlos Cuervo también figuraron en roles dentro de la red.