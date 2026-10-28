Blanca Cruz, consejera presidenta provisional del Instituto Nacional Electoral (INE), solicitará la intervención del Órgano Interno de Control (OIC) para revisar los contratos que el Instituto mantiene con José Alfredo Hernández Casillas y las empresas relacionadas con él.

En entrevista con Azucena Uresti para Radio Fórmula, Cruz explicó que, tras asumir el cargo, ya puede solicitar la información necesaria para revisar los contratos del INE, identificar a las empresas involucradas y conocer quiénes son sus representantes legales.

“Hasta el momento yo te podría decir que no hemos tenido ni un solo contacto con él. No hemos buscado a la persona porque consideramos que no la tenemos que buscar nosotros (...) Justo es lo que tenemos que revisar, viendo los señalamientos el día de ayer con mi toma de protesta, estoy en funciones ya y puedo ahora sí solicitar esta información para revisar justamente con la dirección ejecutiva de administración y con nuestra dirección ejecutiva de asuntos jurídicos que es quién lleva los contratos, revisar perfectamente qué contratos tenemos, con qué empresas, quiénes son los representantes, pedir la intervención del OIC, revisar, ‘¿cuáles son los cuestionamientos?’” Blanca Cruz, consejera presidenta provisional del INE

La consejera presidenta provisional aclaró que, hasta el momento de la entrevista, no habían buscado a José Alfredo Hernández Casillas para abordar los contratos que mantiene con el INE.

Blanca Cruz buscará revisar los contratos del INE por la vía legal

Blanca Cruz señaló que las decisiones sobre los contratos de José Alfredo Hernández Casillas y las empresas relacionadas con él deberán tomarse de manera colegiada y conforme a las vías legales correspondientes.

Explicó que la revisión no solo deberá contemplar la actuación de las empresas involucradas, sino también la del propio INE, debido a las obligaciones que implica la celebración de contratos.

“Es tener una toma de decisiones, insistiré colegiada, que va a pasar por las vías legales porque son las que tenemos que actuar, sobre todo hablando de que un contrato también nos obliga como parte suscribiente del mismo” Blanca Cruz, consejera presidenta provisional del INE

¿Qué otros funcionarios dejaron el INE tras la salida de Guadalupe Taddei?

Tras la salida de Guadalupe Taddei de la presidencia del INE, el lunes 26 de octubre de 2026, otros funcionarios también dejaron sus cargos dentro del Instituto.

Entre ellos se encuentran:

Iliana Rodríguez Gómez, titular de la Unidad de Género.

José Alberto Pérez de Acha, coordinador de Servicios de Informática.

Mario Burciaga, director de Recursos Materiales y Servicios.

Además, durante una conferencia de prensa, Blanca Cruz dio a conocer tres acuerdos colegiados para esta nueva etapa del INE:

Renovación de cargos: revisar los puestos de la administración anterior.

Colaboración en investigaciones: contribuir con las autoridades ante posibles actuaciones indebidas de funcionarios del Instituto.

Recuperación de la colegialidad institucional: fortalecer la toma de decisiones de manera colegiada.

En este contexto, la revisión de contratos y los cambios en la estructura administrativa forman parte de los asuntos pendientes durante la nueva etapa del INE. La posibilidad de nuevas renuncias dependerá de las decisiones que se tomen en el Instituto.